Göktaş'a Destek Açıklaması - Son Dakika
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Göktaş'a Destek Açıklaması

04.07.2026 01:54
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Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan EMEP Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, "Deniz Göktaş'ın yanındayız, omuz omuzayız" dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin İsmet İnönü Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Platform adına EMEP Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu okudu.

"DÜŞÜNCELERİNİ MİZAHİ YOLLA DİLE GETİRDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI"

Kökoğlu, Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hedef haline getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Deniz Göktaş, yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı. Bugün ise 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'dini değerleri aşağılama' suçlarından hakimliğe sevk edilen Deniz Göktaş hakkında tutuklanma kararı verildi. Deniz Göktaş, yayınlandığı video platformunda bir hafta içerisinde milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni toplayan gösterisinde; içinde bulunduğu toplumun dinamiklerine, halihazırda saray rejimi tarafından tertiplenen Türkiye portresine karşı düşüncelerini mizahi yolla dile getirdiği için tutuklandı."

"MİZAHA TAHAMMÜL KALMAMIŞ"

Tutuklama kararının ifade özgürlüğüne yönelik baskıların göstergesi olduğunu savunan Kökoğlu, "Bir kez daha görüyoruz ki saray rejiminin düşünceye, mizaha, eleştiriye tahammülü kalmamış ve kendi iktidarlarını sürdürebilmek için bu saldırıları arttıracaktır" dedi.

Kökoğlu, Göktaş'ın tutuklanmasının sanat, mizah ve eleştiri üzerindeki baskının bir parçası olduğunu ifade ederek, "Eskişehir'deki tüm işçi ve emekçilere, sömürüyü, yoksulluğu, baskı ve yasakları arttırmayı görevi belirlemiş saray rejimi karşısında mücadeleyi büyütme ve birleşme çağrısı yapıyoruz. Deniz Göktaş'ın yanındayız, omuz omuzayız. Uydurma suçlamalarla hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş ile dayanışmayı büyütelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Eskişehir, Edebiyat, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş'a Destek Açıklaması - Son Dakika

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