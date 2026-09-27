Göktaş, hanelerin yüzde 58\'inde 18 yaş altı çocuk yok diyerek muhtarlara çağrı yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mahallenizde zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaş olabiliyor. Süreli ya da tek seferlik ihtiyacı olabiliyor. Bu kapsamda özellikle bizim vakıflarımıza, kaymakamlığa yönlendirmenizi, eğer bir sosyal hizmet ihtiyacı varsa da Sosyal Hizmet Merkezimize yönlendirmenizi önemsiyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bahçelievler'de Yayla Sosyal Tesisi'nde muhtarla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Göktaş, bugün Bahçelievler'de çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini, bu kapsamında vatandaşlarla doğrudan bağı olan en önemli kurumlardan olan muhtarlarla da bir araya gelmek istediklerini ve muhtarlara değer verdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak vatandaş odaklı pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Göktaş, "Her daim kimsesizin yanındayız. Ama bu alanda da en önemli köprülerden bir tanesi de şüphesiz muhtarlarımız. Çünkü muhtarlarımız mahallesinin aslında derdiyle dertlenen ve ilgili kurumlara yönlendiren birimler. Bu yüzden sizlerle omuz omuza vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürmek ve hareketlendirmek istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de biz her zaman vatandaşımızın yanındayız fakat olası risklere karşı da her zaman teyakkuz halinde olmak durumundayız. Bugün Türkiye genelinde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz, sizler de biliyorsunuz. İnsanlar yalnızlaşıyor. Şehirler büyük ancak evler küçülüyor. Ev içindeki 18 yaş altı genç sayımız düşüyor. Yani hanelerimizin yüzde 58'inde 18 yaş altı çocuk yok." dedi.

Aile kurumunu güçlendiren, aileyi koruyan ve riske karşı önleyici tedbirleri önemsediklerini ifade eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallenizde zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaş olabiliyor. Süreli ya da tek seferlik ihtiyacı olabiliyor. Bu kapsamda özellikle bizim vakıflarımıza, kaymakamlığa yönlendirmenizi, eğer bir sosyal hizmet ihtiyacı varsa da Sosyal Hizmet Merkezimize yönlendirmenizi önemsiyoruz. Bir olay gerçekleşmeden bizim orada olmamız lazım. Fakat burada özellikle uyarı sistemini erken devreye almamız lazım. Biz Türkiye genelinde pek çok muhtarımıza bu kapsamda programlar düzenledik, eğitimler verdik. Evlilik öncesi gençlerimize evlilik öncesi eğitimler veriyoruz. Ama aynı zamanda 'Sosyal ve Ekonomik Destek' alan ailelerimize bu eğitimleri veriyoruz. Çünkü güçlü aileleri oluşturmamız için eğitim programları çok kıymetli."

Bakan Göktaş, muhtarların vatandaş ile hane odaklı çalıştığını, mahallede kimlerin yaşadığını, kimin hangi alanda ihtiyacı varsa onları bildiğini ve muhtarlarla işbirliğine devam etmek istediklerini söyledi.

Sosyal risk haritasını çok önemsediklerini belirten Göktaş, "Gönüllülük platformumuzu da oluşturduk: 'İyilik Var' Sizlere de bu kapsamda özellikle İyilik Var platformumuzu ziyaret etmenizi, bu gönüllülük hareketimize sizlerin de katılmanızı oldukça önemsiyoruz. Bizim iyilik yapmaya ihtiyacımız var. Aslında sizler de muhtar olarak bu iyiliğin bir parçasısınız. Çünkü hayatınızda her gün birinin hayatına dokunuyorsunuz. Komşuluk ilişkileri de oldukça önemli. Komşuluk ilişkilerimizi kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. Komşuluğumuzu, komşuların hukukunu gözetmek durumundayız. O yüzden de biz Aile Bakanlığı olarak muhtarlarımızla işbirliği içerisinde hiçbir vakayı kaçırmadan bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak muhtarlarla işbirliği içerisinde hiçbir vakayı kaçırmadan çalışmaları sürdürmek istediklerini, belediye başkanı, ilçe başkanı ve mahalle başkanlarının her zaman sahada olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Bahçelievler AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılan "Yöresel Yemek Yarışması"na da katıldı. Yapılan yemeklerin tadına bakan Göktaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programlara ayrıca Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.