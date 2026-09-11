Göktaş: Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arası genç çiftler de yararlanacak - Son Dakika
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Göktaş: Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arası genç çiftler de yararlanacak

Göktaş: Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arası genç çiftler de yararlanacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinden Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerin de faydalanabileceğini açıkladı. Göktaş, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinden, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerin de faydalanabileceğini açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, devletimizin tüm imkanlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İstanbul'da başlayacak olan kiralık sosyal konut projesinden Aile ve Gençlik Fonumuzdan yararlanan 18-30 yaş arasındaki genç çiftlerimiz de istifade edebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Konut, İstanbul, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş: Kiralık sosyal konut projesinden 18-30 yaş arası genç çiftler de yararlanacak - Son Dakika

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