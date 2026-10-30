Golan, değişim hükümeti için Raam lideri Abbas ile görüşüp işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Golan, değişim hükümeti için Raam lideri Abbas ile görüşüp işbirliği çağrısı yaptı

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İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, değişim hükümetini kurmak için Raam lideri Mansur Abbas ile görüştü. Golan Arap partileriyle işbirliği pozisyonlarının yeniden değerlendirilmesini isterken, Bennett ve Eisenkot, Ra'anana'da yeni hükümet yollarını görüştü.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yerine bir hükümet kurulması çalışmalarını hızlandırma çabalarının parçası olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas ile görüştüğünü bildirdi.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Abbas ile çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, toplantının "değişim hükümetini hızlı bir şekilde teşvik etmek ve İsrailli seçmenin iradesini gerçekleştirmek" amacıyla yapıldığını belirtti. Görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmedi.

"Şimdi eylem zamanı. Sorumluluğumuz değişim fırsatını kaçırmamaktır." ifadesini kullanan Golan, değişim bloku liderlerine, hükümet kurma yolunu bulma çabası doğrultusunda Arap partileriyle işbirliği konusundaki pozisyonlarını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Daha önce Raam Partisi'nin gelecekteki bir hükümete dahil edilmesine destek veren Golan'ın aksine, Evimiz İsrail Partisi (Yisrael Beiteinu) lideri Avigdor Liberman'ın Arap partileriyle koalisyon kurulmasına karşı çıktığı aktarıldı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Golan'ın seçimlerin ardından yürütülen siyasi koordinasyon kapsamında Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve muhalefet lideri Yair Lapid ile de toplantılar yaptığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmenin, Netanyahu bloğunun yönetmek için gerekli olan meclis çoğunluğunu sağlayamamasının ardından İsrailli muhalefet liderlerinin yeni bir hükümet kurma çabaları sürerken gerçekleştiği belirtildi. Abbas'ın ise TSİ 21.00 (18.00GMT) itibarıyla görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Bennett ve Eisenkot da yeni hükümet kurma imkanlarını ele aldı

Öte yandan, meclis seçimlerinin ardından iki ana siyasi bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamaması üzerine muhalefet kanadındaki diğer liderlerin de yeni koalisyon arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, eski Başbakan ve Birlikte Partisi lideri ve eski Başbakan Naftali Bennett??????? ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, parlamentoda çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerin ardından "mümkün olan en kısa sürede" yeni bir hükümet kurma yollarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Bennett'in Ra'anana'daki evinde gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider adına yapılan ortak açıklamada, "İsrail'de mümkün olan en kısa sürede iyi bir hükümet kurulmasının yollarının" ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin koalisyon kurulması konusunda bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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