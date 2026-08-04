Yakup Odabaşı, Bakan Murat Kurum’u ziyaret etti

(ANKARA) - CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Gölbaşı'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerin ele alındığını belirterek, ilçeye gösterdiği ilgi ve projelere verdiği destek dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür etti.