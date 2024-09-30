Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, İmar Çalışmaları İçin Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Tepeyurt Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, yapılması planlanan imar çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Belediye Başkanı Odabaşı, "Vatandaşın ayağına gideceğiz, köylümüzü toplayacağız. Herkes bakacak, eksik, hata varsa düzeltileceğiz. Kapalı kapılar ardında bizim işimiz olmaz. Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Tepeyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan mahalle içi imar planına ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya, Mahalle Muhtarı Hurşit Şahin ve vatandaşların yanı sıra belediye yetkilileri de katıldı. Toplantıda imar planında yapılacak değişiklikler hakkında Belediye'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

"Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok"

2009-2014 yılları arasında olduğu gibi yeni dönemde de ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Odabaşı "Her işimiz de olduğu gibi imar çalışmalarımızda şeffaf. Yasa bunu emrettiği için değil, bu bizim kanunumuz. Vatandaşın ayağına gideceğiz, köylümüzü toplayacağız, herkes bakacak eksik hata varsa düzeltileceğiz. Kapalı kapılar ardında bizim işimiz olmaz. Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok. Geçmiş dönemle ilgili vatandaş geliyor, 'Bizim haberimiz yok, bizim bilgimiz yok, bize haksızlık yapılmış, biz görmeden birilerine peşkeş çekilmiş' diyorlar. Biz sizin ayağınıza getirdik işte, herkes baksın hataları düzeltelim. Daha önce görev yaptığımızda da bu uygulamayı ilk biz yapmıştık. Yine vatandaşın ayağına gidiyoruz, yasalara uygun olarak bir isteğiniz varsa bu düzeltmeye çalışıyoruz. Her şey şeffaf olsun istiyoruz, hiç kimseye haksızlık olsun istemiyoruz. Bu Yakup Odabaşı kanunudur" diye konuştu.

Başkan Odabaşı, mahalle imar planını gösteren harita üzerinde vatandaşlara bilgi aktardı. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Odabaşı mahalleden ayrıldı.