Gölbaşı Belediyesi, Bayramda Mezarları Yeşertiyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi, Bayramda Mezarları Yeşertiyor

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlar için çam fidanları bıraktı. Temizlik ve bakım çalışmalarıyla ziyaretlerin huzurlu geçmesi için önlemler alındı.

27.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:34
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ekipleri, arife günü ve bayramda yakınlarının mezarlarını ziyaret edecek vatandaşlar için mezarlıklara çam fidanları bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kabir ziyareti yapacak vatandaşlara yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların ziyaretleri sırasında sevdiklerinin mezarlarını yeşertebilmesi için mezarlıklara çam fidanları bıraktı. Ekipler ayrıca vatandaşların daha huzurlu bir ortamda ziyaretlerini yapabilmesi için mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"Sevgi de, saygı da bazen toprağa kök salarak yaşar"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayramların birlik, beraberlik ve vefa duygusunun en yoğun hissedildiği günler olduğunu belirterek, "Bayramlar, sevdiklerimizi anmanın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin en özel zamanlarıdır. Hayatta olsun ya da olmasın, sevdiklerimizi unutmamak, onların hatıralarını yaşatmak hepimizin ortak duygusudur. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, bu bayramda vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda yapabilmesi için kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca sevdiklerinin mezarlarını yeşertebilmeleri için mezarlıklarımıza çam fidanları bıraktık. Çünkü sevgi de saygı da bazen toprağa kök salarak yaşar. Vatandaşlarımızın da bu projeye sahip çıkarak fidanları sevdiklerinin mezarlarına dikmesi, onları sevgiyle büyütmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi, Bayramda Mezarları Yeşertiyor - Son Dakika

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