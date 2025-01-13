Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı

Geniş Video İzle

Gölbaşı Belediyesi, Sukesen Deresi'nde başlattığı iyileştirme ve ıslah çalışmaları ile Mogan Gölü'nü koruma ve çevresindeki sosyal yaşamı canlandırma amaçlıyor. Proje kapsamında bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlar oluşturulacak.

13.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü'nü besleyen Sukesen Deresi'nde iyileştirme ve ıslah çalışmalarına yeniden başlıyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu projeyle birlikte dere boyunca oluşturacağımız bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarla hemşehrilerimizin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede yıllardır gündeme gelen ancak bir türlü tamamlanamayan Sukesen Deresi'nin ıslah edilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile birlikte çalışmalara başladı. Proje ile Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne kirlilik taşıyan en büyük etkenlerden biri olmasının önüne geçilecek ve şehir içindeki kötü kokunun kaynağı ortadan kaldırılacak. Islah projesi kapsamında alanda 200 bin metrekare rekreasyon oluşturulacak. Bu alan, çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek hem Gölbaşı halkı için yeşil alan ihtiyacını karşılayacak hem de dere çevresindeki ekosistemi iyileştirecek.

Köprüler, sosyal alanlar ve bisiklet yürüyüş yolları

Projede, iki mahalleyi birbirine bağlayacak araç ve yaya geçişine uygun bir köprü inşa edilecek. Bu bağlantı, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlayacak. Dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Projede yer alan terslik bendi ve çökeltim havuzları, Mogan Gölü'ne temiz su akışını sağlayarak gölün ekosistemine katkı sunacak. Proje kapsamında, güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak, çevre dostu enerji çözümleri hayata geçirilecek.

"Gölbaşı'na nefes aldıracak büyük bir yeşil rekreasyon alanı kazandıracağız"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mogan Gölü'nü ve çevresinin korumasının en önemli adımı olduğunu belirterek, "Mogan Gölü, ilçemizin doğal güzelliklerinin en kıymetli parçalarından biri. Bu gölü korumak, gelecek nesillere borcumuz olduğu kadar, çevre bilincimizi ve sorumluluğumuzu da yansıtıyor. Bu projeyle birlikte dere boyunca oluşturacağımız bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarla hemşehrilerimizin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyoruz. İki mahalleyi birbirine bağlayacak köprüler, ulaşımı kolaylaştıracak ve halkımıza rahatlık sunacak. Terslik bendi ve çökeltim havuzlarıyla temiz su akışı sağlayarak Mogan Gölü'nü kirlilikten arındıracağız. Güneş enerjili otopark sistemimizle enerji verimliliğini artıracak, ilçemize nefes aldıracak büyüklükte bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje, Gölbaşı'na nefes aldıracak büyük bir yeşil rekreasyon alanı kazandıracağız. Hem çevreyi koruyacağız hem de halkımız için sağlıklı ve keyifli yaşam alanları oluşturacağız. Projenin bu sene sonu itibarıyla bitmesini planlıyoruz. Gölbaşı'nı daha yaşanabilir, modern ve çevre dostu bir şehir haline getirme hedefimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüze ve ASKİ'ye teşekkür ederim" dedi.

Çalışmalar ile Mogan Gölü çevresinin daha fazla yeşil alana kavuşması amaçlanıyor. Gölbaşı Belediyesi, bu projeyle hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Gölbaşı Belediyesi\'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı
Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Mogan Gölü, Gölbaşı, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:59:03. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.