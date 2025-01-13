Gölbaşı Belediyesi\'nden Mogan Gölü’ne Yeşil Rekreasyon Alanı

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, şehir merkezinden geçen ve Mogan Gölü'nü besleyen Sukesen Deresi'nde iyileştirme ve ıslah çalışmalarına yeniden başlıyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu projeyle birlikte dere boyunca oluşturacağımız bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarla hemşehrilerimizin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede yıllardır gündeme gelen ancak bir türlü tamamlanamayan Sukesen Deresi'nin ıslah edilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile birlikte çalışmalara başladı. Proje ile Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne kirlilik taşıyan en büyük etkenlerden biri olmasının önüne geçilecek ve şehir içindeki kötü kokunun kaynağı ortadan kaldırılacak. Islah projesi kapsamında alanda 200 bin metrekare rekreasyon oluşturulacak. Bu alan, çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek hem Gölbaşı halkı için yeşil alan ihtiyacını karşılayacak hem de dere çevresindeki ekosistemi iyileştirecek.

Köprüler, sosyal alanlar ve bisiklet yürüyüş yolları

Projede, iki mahalleyi birbirine bağlayacak araç ve yaya geçişine uygun bir köprü inşa edilecek. Bu bağlantı, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlayacak. Dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Projede yer alan terslik bendi ve çökeltim havuzları, Mogan Gölü'ne temiz su akışını sağlayarak gölün ekosistemine katkı sunacak. Proje kapsamında, güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak, çevre dostu enerji çözümleri hayata geçirilecek.

"Gölbaşı'na nefes aldıracak büyük bir yeşil rekreasyon alanı kazandıracağız"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mogan Gölü'nü ve çevresinin korumasının en önemli adımı olduğunu belirterek, "Mogan Gölü, ilçemizin doğal güzelliklerinin en kıymetli parçalarından biri. Bu gölü korumak, gelecek nesillere borcumuz olduğu kadar, çevre bilincimizi ve sorumluluğumuzu da yansıtıyor. Bu projeyle birlikte dere boyunca oluşturacağımız bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarla hemşehrilerimizin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyoruz. İki mahalleyi birbirine bağlayacak köprüler, ulaşımı kolaylaştıracak ve halkımıza rahatlık sunacak. Terslik bendi ve çökeltim havuzlarıyla temiz su akışı sağlayarak Mogan Gölü'nü kirlilikten arındıracağız. Güneş enerjili otopark sistemimizle enerji verimliliğini artıracak, ilçemize nefes aldıracak büyüklükte bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje, Gölbaşı'na nefes aldıracak büyük bir yeşil rekreasyon alanı kazandıracağız. Hem çevreyi koruyacağız hem de halkımız için sağlıklı ve keyifli yaşam alanları oluşturacağız. Projenin bu sene sonu itibarıyla bitmesini planlıyoruz. Gölbaşı'nı daha yaşanabilir, modern ve çevre dostu bir şehir haline getirme hedefimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüze ve ASKİ'ye teşekkür ederim" dedi.

Çalışmalar ile Mogan Gölü çevresinin daha fazla yeşil alana kavuşması amaçlanıyor. Gölbaşı Belediyesi, bu projeyle hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.