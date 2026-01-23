Gölbaşı Belediyesi'nden Arı Üreticilerine Koloni Yönetimi Eğitimi

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle ilçede arıcılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi" düzenledi. Programda üreticilere, verim ve sürdürülebilirlik odaklı bilgiler aktarıldı.

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi" programı düzenledi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, Gölbaşı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, üreticiler ve basın mensupları katıldı.

Gölbaşı Belediyesi, düzenlediği bu eğitimle verimli, bilinçli ve sürdürülebilir üretimi hedefliyor.

Programda ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeseoğlu; arıcılıkla ilgili temel bilgiler, koloni yönetimi, Ankara ikliminin arılar üzerindeki fizyolojik etkileri ve riskler, termoregülasyon maliyetinin artışı, erken yavru gelişimi ve üşütme riskleri, kışa girişte koloni biyolojik kapasitesinin optimizasyonu, doğal bal stoğuna dayalı enerji yönetimi, iç ortam nem ve ısı dengesi (mikroklima) kontrolü, besleme ve kontrol müdahalelerinin minimalizasyonu ve ilkbahar dönemi yönetim stratejileri konularını anlattı.

Üreticilere ayrıca koloni sağlığının korunması ve kayıpların en aza indirilmesi için gerekli teknik bilgiler aktarıldı.

"Gölbaşı'nda kırsal kalkınmayı birlikte büyüteceğiz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, üreticiyi merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Gölbaşı'mızda tarım ve hayvancılıkla birlikte arıcılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Bizler yerel yönetimler olarak yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, üreticimizin bilgiye erişimini sağlayarak da sorumluluk üstleniyoruz. Üreticimizi yalnız bırakmıyor, eğitimden ekipman desteğine kadar her alanda yanlarında oluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde düzenlediğimiz bu eğitimle de arıcılarımızın kıştan ilkbahara koloni kayıplarını en aza indirmelerini, verimi artırmalarını ve sürdürülebilir üretim yapmalarını hedefliyoruz. Üreten, emeğiyle toprağa ve doğaya değer katan her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gölbaşı'nda kırsal kalkınmayı birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

Yoğun ilgi gören eğitim programının sonunda katılım sağlayan üreticilere, arıcılık faaliyetlerinde kullanılan özel koruyucu kıyafet hediye edildi.