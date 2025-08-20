Gölbaşı\'nda Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cemal Gürsel Caddesi 939. Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesince kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
