Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Veysel D. idaresindeki 02 EN 723 plakalı traktör, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yukarı Çöplü köyü yakınlarında Mehmet Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Traktör, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Traktör-Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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