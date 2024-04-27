Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Yol Ulaşıma Açıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akaryakıt yüklü bir tanker devrildi ve yol çift yönlü olarak kapatıldı. Tankerin devrilmesi sonucunda dorse, park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Yolun ulaşıma açılması için akaryakıtın tahliye edilmesi ve temizleme çalışmalarının tamamlanması gerekti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de bulunuyor. Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı evlerin tahliye edildiğini ve çevredeki olumsuz durumların önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

27.04.2024 16:39
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle çift yönlü kapanan D-130 kara yolu ulaşıma açıldı.

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. idaresindeki akaryakıt yüklü 16 BEK 750 plakalı tanker, Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

Akaryakıt sızıntısı yaşanan kazada, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle İzmit ve Yalova istikametinde kapanan yol, tankerden akaryakıtın tahliye edilmesi ve Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Tedbir amaçlı tahliye edilen binalara da vatandaşların girmesine izin verildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde karşı şeride geçen tankerin devrilmesi ve dorsesinin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, AFAD, itfaiye, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ve İZAYDAŞ ile TÜPRAŞ ekiplerince olumsuz durumların önlenmesi için tüm tedbirler alınarak ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Oluşması muhtemel tehlikeleri önlemek için kazanın ardından çevredeki evlerin güvenli şekilde tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ulaşımın alternatif yollara yönlendirilerek trafik güvenliğinin sağlandığı ve sızıntının denize ulaşmaması için önlem alındığı kaydedildi.

Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddelerin IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildiği anlatılan açıklamada, "Yayılan yakıtın temizlenmesi için Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince alanda yıkama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tankerin kaldırılması dahil yapılan çalışmaların tamamlanmasına müteakip saat 15.50 itibarıyla trafik akışı normal bir şekilde sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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