Gölcük\'te öğrenciler YÜDES programıyla duygu yönetimi ve üst düzey düşünme becerileri kazanıyor

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerinin duygularını yönetebilen, iradelerini kullanabilen, karşılaştıkları sorunlara farklı açılardan bakarak çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 34 haftalık eğitim programı yürütüyor.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yürütülen "YÜDES" adlı programda, duygu yönetimi, irade ve üst düzey düşünme becerileri erdem ve etik değerlerle ele alınıyor.

Programın temelini oluşturan "Söğüt Ağacı Modeli"nde, çocuğun gelişimi bir ağacın bölümleriyle anlatılıyor. Ağacın kökleri duygu yönetimini, içinde bulunduğu toprak erdem ve etik değerleri, gövdesi iradeyi, dalları üst düzey düşünmeyi, yaprakları ise akademik, sosyal ve yaşam başarısını temsil ediyor.

Modelde, ağacın görünen kısmı olan yaprakların sağlıklı gelişebilmesi için kök, gövde ve dalların güçlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle çocukların akademik sonuçlarından önce bu sonuçları destekleyen temel becerilerine odaklanılıyor.

Anlatımın yanı sıra simülasyon, örnek olay, düşünme kartları, problem çözme etkinlikleri ve karar senaryolarından yararlanılan eğitimlerde, öğrencilerin karşılaştıkları durumları farklı yönleriyle değerlendirmeleri, alternatifler üretmeleri ve öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarmaları amaçlanıyor.

Program 34 haftaya yayılan beş gelişim evresinden oluşuyor. Zihinsel temellerle başlayan süreç, akıl yürütme ve problem çözme, analiz ve öz yönetim, duygu yönetimi ve iradenin ardından stratejik düşünme, karar verme ve edinilen becerilerin yaşama aktarılmasıyla devam ediyor.

"Geleceğin ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirmek niyetindeyiz"

Programı tasarlayan ve geliştiren eğitimci yazar Murat Ayhan Mıstıkoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır sürdürülen eğitimden her yıl ortalama 60 ortaokul öğrencisinin yararlandığını söyledi.

Mıstıkoğlu, programda çocuklara "üç süper güç" olarak tanımladıkları duygu yönetimi, irade ve üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya çalıştıklarını, bu becerileri de etik ve ahlaki değerlerle desteklediklerini anlattı.

Akademik başarıyı önemsediklerini ancak programın temel amacının bunun ötesinde olduğunu vurgulayan Mıstıkoğlu, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşacakları sorunları kendi başlarına çözebilen, farklı ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini dile getirdi.

Yapay zeka ve teknolojideki gelişmelerle gelecekte mesleklerin ve çalışma biçimlerinin önemli ölçüde değişeceğine işaret eden Mıstıkoğlu, bu nedenle çocukları yalnızca bugünün koşullarına göre değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlamak istediklerini belirtti.

Mıstıkoğlu, programda akademik başarının da takip edilen çıktılardan biri olduğunu, eğitim alan öğrencilerin gelişimlerinin program sonrasında da izlendiğini ifade etti.

Programın ilk dönemlerinden itibaren eğitim alan öğrencilerle iletişimlerinin sürdüğünü anlatan Mıstıkoğlu, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri ile iletişim becerilerini takip ettiklerini kaydetti.

YÜDES'in geçen yıl Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde de bazı öğrencilere uygulandığını aktaran Mıstıkoğlu, programın daha fazla öğrenciye ulaştırılmasını istediklerini söyledi.

Çocuklara kazandırılacak becerilerin kalıcı önem taşıdığına işaret eden Mıstıkoğlu, "Duygularını yönetebilen, iradesi güçlü, üst düzey düşünme becerileri kuvvetli çocuk yetiştirebilirsek bu çocuğa asla tüketemeyeceği bir miras bırakmış oluruz." diye konuştu.

Öğrenciler farklı düşünmeyi ve çözüm aramayı öğreniyor

Programa devam eden 6. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Ekmekçi, eğitimlerin kendisine kazandırdığı en önemli özelliklerden birinin pes etmemek olduğunu söyledi.

Sorumluluklarını aksatmamayı ve zamanını daha planlı kullanmayı öğrendiğini anlatan Ekmekçi, okulda ve günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara farklı açılardan yaklaşmaya başladığını, bunun soru çözme becerisine de katkı sağladığını ifade etti.

6. sınıf öğrencisi Ayşe Tayfur da eğitim sayesinde zorluklar karşısındaki yaklaşımının değiştiğini belirterek, "Bunu yapamam demek yerine, 'Bunu nasıl yapabilirim?' demeyi öğrendim. Zorluklar karşısında pes etmek yerine çözüm yolu bulmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Programı 3 yıl önce tamamlayan ve bu yıl 10. sınıfa başlayacak Elif İpek Efet ise edindiği becerileri kullanmayı sürdürdüğünü anlatarak, "YÜDES, bana asla pes etmemeyi, sıkıştığımda farklı çözüm yolları bulmayı öğretti. Sosyal hayatımda da bana çok katkı sağladı, özgüvenimi artırdı. Bir de planlamayı gerçekten öğretti." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 yıl önce programa katılan ve 11. sınıfa geçen Eylül Dolgun da eğitim sonrasında özgüveninin ve motivasyonunun arttığını dile getirdi.

Daha önce öğretmenlerine soru sormakta dahi çekindiğini anlatan Dolgun, "Şimdi öğretmenlerime rahatça soru sorabiliyorum. Özgüvenim, motivasyonum ve kendime güvenim arttı." dedi.

"Farklı cevaplar ve alternatifler üretmeye başladı"

YÜDES öğrencilerinden Asım Kaya'nın babası ve 20 yıllık öğretmen Nurullah Kaya da oğlunun bir yıllık eğitim sürecinde düşünme ve kendini ifade etme biçimindeki değişimini gözlemlediğini söyledi.

Oğlunun daha önce yönelttiği sorulara genellikle "evet" veya "hayır" şeklinde kısa cevaplar verdiğine değinen Kaya, programın ardından daha uzun ve farklı cevaplar vermeye, alternatifler üretmeye başladığını belirtti.

Bir eğitimci olarak öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri sorgulayabilmelerini önemsediğini dile getiren Kaya, YÜDES'teki çalışmaların okul ortamında da uygulanabilecek örnekler sunduğunu kaydetti.

Kaya, akademik başarının önemli ancak çocukların hayata hazırlanmasında tek başına yeterli olmadığını, duygu yönetimi ve kendi kararlarını verebilme becerilerinin de geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.