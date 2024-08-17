Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Değirmendere Sahili Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K.E. yönetimindeki 41 ATM 494 plakalı motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?