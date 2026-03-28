Gölcük'te Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı
Gölcük'te Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

28.03.2026 10:13
Gölcük'te M.Ö., park halindeki 5 araca çarptı ve lastiklerini kesti. Psikolojik rahatsızlığı var.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı.

Körfez ve Yalı mahallelerinde sürücü M.Ö. (44), plakası öğrenilemeyen cipiyle park halindeki 5 araca çarptı.

M.Ö'nün daha sonra araçların lastiklerini bıçakla keserek zarar verdiğini gören çevredekiler, duruma müdahale etti.

Etkisiz hale getirilmek istenen şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan bir kişiyi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen şüpheli, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edildi.

Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine gönderilen şüphelinin tedavisi sürüyor.

Şüphelinin daha önce de mahallelerdeki bazı araçların lastiklerini kestiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin cipiyle park halindeki araçlara çarpması ve bazı araçların lastiklerini kesmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Araç sahipleri yaşadıklarını anlattı

Otomobili zarar gören Mustafa Özsoy, AA muhabirine, olay olduğunda şehir dışında bulunduğunu, arkadaşının bildirmesiyle durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Şüphelinin, ilk önce 3 araca, daha sonra kendi aracına çarptığını anlatan Özsoy, "Arabam çarpmanın etkisiyle direğe vuruyor. Hem önden hem arkadan aracım hasar alıyor. Bundan sonra da başka bir araca çarpıyor. Toplamda 5 arabaya çarpıyor, 4 aracın da lastiğini kesiyor. Daha önce de 10 aracın lastiğini kesti. Babası lastikleri kesilen araçların masraflarını ödedi. Mahalleli şikayetçi olmamıştı ama bu sefer olay daha farklı." diye konuştu.

Özsoy, şüpheliden şikayetçi olduklarını belirterek, mahallelerinde çok sayıda çocuk olduğunu, şüphelinin onlara zarar vermesinden korktuklarını sözlerine ekledi.

Olayda aracı hasar alan Bişar Bor da önceden tanımadığı şüpheliyi, bir aracın lastiğini keserken gördüğünü kaydetti.

Şüphelinin, daha sonra cipiyle park halindeki aracına çarptığını ve ardından kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen Bor, çevredekilerin araya girdiğini, polisi arayarak şikayette bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

