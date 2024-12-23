Göle'de Soğuk Hava Hayatı Durdurdu - Son Dakika
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Göle'de Soğuk Hava Hayatı Durdurdu

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık eksi 22 dereceye düştü, yaşam zorlaştı.

23.12.2024 19:57
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Göle eksi 22 derece gördü, adeta hayat durdu

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kent'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 22 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 12, Çıldır'da eksi 10, Posof'ta eksi 8, Damal'da eksi 11 ve Hanak'ta eksi 14 dereceyi gösterdi.

İklimin zor ve çekilmez olduğu bir kentte yaşadıklarını söyleyen Ufuk Ürker, "Yaşam standartları batıdakinden çok zor. Bir ailenin gideri batıda yaşayan aileye göre %50 daha fazla. Yani burada yaşam çok zor" dedi.

Kaynak: İHA

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