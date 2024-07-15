Gölette İsrail sazanı operasyonu: 'Balıkları bile siyonist' - Son Dakika
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Gölette İsrail sazanı operasyonu: 'Balıkları bile siyonist'

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Tahtalı Göleti'nde İsrail sazanları ile mücadele kapsamında düzenlenen yarışmada, istilacı balıklar bertaraf edildi ve yerine anaç sazan balıkları salındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, 'Bunlar hayvanları da kendilerine benzetmişler. Balıkları bile siyonist' dedi.

15.07.2024 23:05
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Gölette İsrail sazanı operasyonu: "Balıkları bile siyonist"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Tahtalı Göleti'nde ekolojik dengeye zarar verdiği bilinen İsrail sazanları ile mücadele kapsamında yarışma düzenlendi. Yarışma kapsamında tutulan istilacı İsrail sazanları bertaraf edildi, yerine yüzlerce anaç sazan balığı salındı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, "Bunlar hayvanları da kendilerine benzetmişler. Balıkları bile siyonist" dedi.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin "Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi" kapsamında Derince Tahtalı Göleti'nde istilacı türle mücadele ve popülasyonun artırılması için yarışma düzenlendi. Yarışma kapsamında 153 yarışmacı tarafından yaklaşık 500 kilogram ağırlığında çok sayıda İsrail sazanı tutuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli gözetiminde tutulan balıklar, derin çukurlar kazılarak bertaraf edildi. İsrail sazanlarının yerine ise yaklaşık 400 anaç sazan balığı salındı.

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Aynı zamanda programa destek olan kurum yetkililerine de KAMADER Başkanı Engin Uztürk tarafından plaket takdim edildi.

"Gerçek sazanlarımızın popülasyonunu azalttığını gördük"

Programda konuşan KAMADER Başkanı Uztürk, "8 ay süren projenin en can alıcı etkinliklerini hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu balığı oltayla temizlemenin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz" dedi.

İsrail sazanının istilacı bir tür olduğuna dikkat çeken Uztürk, "Gerçek sazanlarımızın popülasyonunu azalttığını gördük. Bunun üzerine farkındalık oluşturmak adına bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Balıkları bile siyonist"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ise, "Bunlar hayvanları da kendilerine benzetmişler. Böyle bir yapı. Balıkları bile siyonist. Siyonizmi balıkçılıkta bile işletiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gölette İsrail sazanı operasyonu: 'Balıkları bile siyonist' - Son Dakika

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