Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısında yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Göller Yöresi'nde Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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