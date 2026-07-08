Gölpazarı'nda Tarla Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Tarla Yangını Ormana Sıçradı

08.07.2026 20:45
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangın, ormana sıçrayarak büyüdü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Küçükyenice köyü yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Gölpazarı, 3. Sayfa, Bilecik, Ormana, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda Tarla Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika

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