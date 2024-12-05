Isparta'nın Gönen ilçesinde aralık ayı olmasına rağmen bir çiftçinin bahçesinde bulunan erik ağacı çiçek açtı.
Ülkenin birçok bölgesinde kış mevsimi nedeniyle soğuk hava hakim olurken, Gönen'de çiftçi İbrahim Metin, bahçesindeki erik ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdı.
Metin, erik ağacının çiçek açmasının gündüzleri hava sıcaklıklarının artış göstermesinden ve besihane yakınında bulunmasıyla sıcak hava akımının ağaca yansımasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gönen'de Erik Ağacı Şaşırtan Çiçek Açtı - Son Dakika
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