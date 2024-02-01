Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye giden bir grup inşaat mühendisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda katıldığı hasar tespit çalışmalarında yer almanın gururunu yaşıyor.
Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Gücek öncülüğündeki bir grup inşaat mühendisi, gerekli izinlerin ardından gönüllü olarak bakanlığın hasar tespit çalışmalarına katıldı.
Bölgede 30 ila 80 gün arasında değişen zaman aralıklarında çalışan gönüllü inşaat mühendisleri, yerleşim alanlarındaki binaların hasar oranlarının tespiti yaparak çıkan sonuçları da bakanlık yetkilileriyle paylaştı.
Bakanlık koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında özveriyle çalıştıklarını dile getiren Gücek, şöyle konuştu:
"Bölgedeki hasar tespit çalışmalarında üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Geoteknik açıdan akademik bir çalışma için Hatay'ın Antakya, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden yüzlerce zemin numunesi aldık. Bu numunelerin üniversitemizde laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirdik. Buradaki deney ve sondaj verilerinin analizlerini yaparak 6 Şubat depremlerinde 'zemin büyütmesi ve sıvılaşma' gerçeğini içeren akademik çalışmamızı hazırladık. O da yayımlandı."
Gücek, analiz sonuçlarında bölgedeki yıkım ve hasarın çok fazla olmasının temel sebebinin sıvılaşma ve zemin büyütme olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.
İnşaat mühendisi Vedat Yeşildağ da meslektaşlarının laboratuvarlarını bir süre deprem bölgesine taşıdığını dile getirdi.
Hasarlı binalardan çok sayıda beton ve karot numuneleri aldıklarını belirten Yeşildağ, "Bölgedeki yıkımın boyutunu gördük. Ancak her dönemin ilgili yönetmenliğine uygun olarak yapılan binalar hasar alsa da ayaktaydı." diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı - Son Dakika
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