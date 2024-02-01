 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı

Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye giden bir grup inşaat mühendisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda katıldığı hasar tespit çalışmalarında yer almanın gururunu yaşıyor. Gönüllü inşaat mühendisleri, bölgedeki hasar tespit çalışmalarında özveriyle çalışarak analizler yapmış ve sıvılaşma ve zemin büyütme gibi temel sebepleri tespit etmiştir.

01.02.2024 12:18
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Afyonkarahisar'dan bölgeye giden bir grup inşaat mühendisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda katıldığı hasar tespit çalışmalarında yer almanın gururunu yaşıyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Gücek öncülüğündeki bir grup inşaat mühendisi, gerekli izinlerin ardından gönüllü olarak bakanlığın hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Bölgede 30 ila 80 gün arasında değişen zaman aralıklarında çalışan gönüllü inşaat mühendisleri, yerleşim alanlarındaki binaların hasar oranlarının tespiti yaparak çıkan sonuçları da bakanlık yetkilileriyle paylaştı.

Bakanlık koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında özveriyle çalıştıklarını dile getiren Gücek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki hasar tespit çalışmalarında üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Geoteknik açıdan akademik bir çalışma için Hatay'ın Antakya, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden yüzlerce zemin numunesi aldık. Bu numunelerin üniversitemizde laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirdik. Buradaki deney ve sondaj verilerinin analizlerini yaparak 6 Şubat depremlerinde 'zemin büyütmesi ve sıvılaşma' gerçeğini içeren akademik çalışmamızı hazırladık. O da yayımlandı."

Gücek, analiz sonuçlarında bölgedeki yıkım ve hasarın çok fazla olmasının temel sebebinin sıvılaşma ve zemin büyütme olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

İnşaat mühendisi Vedat Yeşildağ da meslektaşlarının laboratuvarlarını bir süre deprem bölgesine taşıdığını dile getirdi.

Hasarlı binalardan çok sayıda beton ve karot numuneleri aldıklarını belirten Yeşildağ, "Bölgedeki yıkımın boyutunu gördük. Ancak her dönemin ilgili yönetmenliğine uygun olarak yapılan binalar hasar alsa da ayaktaydı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:16:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gönüllü İnşaat Mühendisleri Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmalarında Görev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement