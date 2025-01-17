Gönüllülerden Humus'ta Temizlik Harekatı - Son Dakika
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Gönüllülerden Humus'ta Temizlik Harekatı

Gönüllülerden Humus\'ta Temizlik Harekatı

Humus'ta gönüllüler, Esed rejiminin saldırılarında hasar gören Halid Bin Velid Camisi'ni temizliyor.

17.01.2025 11:49
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Suriye'nin Humus kentinde bir grup gönüllü, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle hasar gören Halid Bin Velid Camisi ve çevresini temizledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle, Humus'un simgelerinden olan, Halidiye bölgesinde yer alan cami ile içerisindeki Hazreti Halid Bin Velid'in türbesi, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yurt dışından ve Suriye'nin diğer şehirlerinden gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli komutanları arasında gösterilen sahabe Hazreti Halid Bin Velid'in türbesinde dua ediyor.

Esed rejimi ile destekçilerinin bombalı saldırılarda bazı kısımları ağır hasar alan caminin bakım ve onarımı ise Humuslu bir grup gönüllü tarafından yapılıyor.

Şehrin cadde ve sokaklarını temizlemeye başlayan gönüllüler, kent merkezindeki Halid Bin Velid Camisi ve çevresinde temizlik yaptı.

"Humus'un eski günlerine dönmesi için çalışmayı gönüllü yapıyoruz"

Gönüllülerden Muhannet Ebaibu, AA muhabirine, Humus'un diğer bölgeleri gibi Halid Bin Velid Camisi'ni de temizlediklerini söyledi.

Kentin tüm bölgelerini gezerek temizlik faaliyeti yürüttüklerini belirten Ebaibu, "Burası bölgenin en önemli camisi olduğu için temizliğine önem veriyoruz. Kentin tarihi simgelerini korumak ve temizlemek istiyoruz. İnsanlara hayatın normale döndüğünü göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gönüllü olarak bir nevi şehrin belediyecilik hizmetlerini yerine getirdiklerini anlatan Ebaibu, şöyle konuştu:

"Savaşın meydana getirdiği yıkım nedeniyle çok fazla insan göç etti. Suriye'nin özgürleşmesiyle ülkesine dönmek için bekleyen birçok Suriyeli var. Biz bu toprakların insanları olarak, evimizin önünü temizlemezsek, yaşadığımız yerleri güzel göstermezsek insanların dönüşü yavaşlayabilir. Humus'un eski günlerine dönmesi için bu çalışmayı gönüllü yapıyoruz."

Kaynak: AA

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