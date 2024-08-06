Google'a açılan antitröst davasında mahkemeden karar çıktı

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(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Google'a açtığı antitröst davası, Federal mahkemenin, Google'ın son on yılda çevrimiçi arama ve reklam pazarlarında yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmesiyle sonuçlandı. Federal mahkemenin, Google aleyhine verdiği karar, teknoloji dünyasında rekabet düzenleyici uygulamaları yeniden şekillendirebilir.

ABD'de Adalet Bakanlığı ve bir grup eyalet başsavcısının Google'a karşı 2020 yılında açtığı antitröst davasında, Federal Yargıç Amit Mehta, Google'ın son on yılda internet aramasını yasa dışı özel anlaşmalarla tekelci hale getirdiğine ve rekabet yasalarını ihlal ettiğine hükmetti.

Karar, Google'ın, Apple ile Safari web tarayıcısında varsayılan arama sağlayıcısı olmak amacıyla bir ortaklık kurarak internet arama pazarının yaklaşık yüzde 90'ını yasa dışı bir şekilde elinde tuttuğunu belirtti. Karara göre, Google, Samsung, Verizon gibi telefon üreticileri ve mobil taşıyıcılarla da benzer anlaşmalar yaparak rekabet yasalarını ihlal etti. Yargıç Amit Mehta, Google'ın böylelikle Microsoft'u dezavantajlı duruma soktuğunu ve arama motoru pazarında yasa dışı bir şekilde tekel kurduğunu tespit etti. Federal Yargıç davayla ilgili "Google bir tekelcidir ve tekelini sürdürmek amacıyla bir tekelci gibi hareket etmiştir" diyerek, rekabet yasalarının teknoloji devi tarafından ihlal edildiğine işaret etti.

Davanın ilerleyen aşamalarda rekabet yasalarının Google tarafından ihlal edilmesine karşı çözüm yolları ve düzenlemeler üzerinde durması bekleniyor. ABD medyasına göre, Adalet Bakanlığı gelişen teknolojilere yönelik yapısal düzenlemelere destek veriyor ve bu yönde çözümler talep edecek. Ancak Google'ın temyiz talepleri davanın uzamasına neden olabilir.

Google'a yönelik kararın, 2000 yılında Microsoft'a karşı açılan antitröst davasının sonucunda olduğu gibi dijital pazarlardaki düzenlemeleri büyük oranda etkileyebileceği düşünülüyor. Microsoft'a yönelik antitröst davasının sonucu, şirketin yazılım pazarında kurduğu tekelin dağılmasına, Google, Apple ve Amazon gibi diğer teknoloji devlerinin yükselmesine katkıda bulunmuştu.