Görele Belediye Başkanlığından Uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" Suçundan 1 Yıl 6 Ay Hapis

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki avukatı Sena Nur Sarıal, "Bizim için, Tuana için adalet yerini buldu. Sanık 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmedi. Herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı" dedi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına müşteki ve sanık avukatlarıyla, müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Dede ile müştekiler ise duruşmada hazır bulunmadı.

Müşteki avukatları, Dede'nin herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedikleri duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Dede hakkında, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan ceza talep etti.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarında müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, yargılama sonunda Dede'yi, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dede ile birlikte yargılanan 18 yaşından küçük kızı ise "suç üstlenme" suçundan takdiri indirimle birlikte 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuğa ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"Tuana için adalet yerini buldu"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı Sena Nur Sarıal, şunları söyledi:

"Bugünkü duruşmada Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın müvekkilime yönelik 'cinsel taciz' suçunu sabit görerek mahkumiyetine karar verdi. Bizim için, Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olay gelip konuşamayanların sesi oldu. Sanık 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına da karar verilmedi. Herhangi bir takdiri indirim sebebi uygulanmadı. Bundan sonraki süreçte istinaf yolu açık, gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz."

Davanın geçmişi

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ve annesi Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Instagram ve WhatsApp üzerinden "rahatsızlık verici ve taciz içerikli" mesajlar gönderdiği gerekçesiyle Dede hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonu incelendi. Mesajlaşmalar tutanak altına alınırken, dijital materyaller Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutuldu.

Savcılık, Instagram hesabı ile WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar yolladığı gerekçesiyle Dede hakkında, "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava açtı.

Tuana Elif Torun trafik kazasında yaşamını yitirdi

Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, yargılama süreci devam ederken 28 Mart'ta Görele'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Adem Hasbaş yönetimindeki otomobilin çarptığı Torun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen Tuana Elif Torun'un organları ailesi tarafından bağışlandı. Tuana, Görele ilçesinde toprağa verildi.