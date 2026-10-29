Göreme'de toprak kaymasında can kaybı 3'e yükseldi, Nevşehir Valisi açıkladı - Son Dakika
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Göreme'de toprak kaymasında can kaybı 3'e yükseldi, Nevşehir Valisi açıkladı

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Göreme\'de toprak kaymasında can kaybı 3\'e yükseldi, Nevşehir Valisi açıkladı
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Göreme\'de toprak kaymasında can kaybı 3\'e yükseldi, Nevşehir Valisi açıkladı
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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme beldesindeki Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken yaralı sayısının 5 olduğu bildirildi.

(NEVŞEHİR) - Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir'in Göreme beldesinde, Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Terli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken yaralı sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
Nevşehir ValiliğiHüseyin KökGöremeTurizmGüncelSon Dakika

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