Görenler depo sanıyor, cami olduğunu öğrenenler inanamıyor
SİVAS - Sivas'ta Danişmentgazi Mahallesinde bulunan Sultanpazarı cami, görüntüsüyle adeta depoyu andırıyor, cami olduğunu öğrenenler inanamıyor, mahalle sakileri ise caminin yerinde gerçek bir cami istiyor.
Sivas'ta Danişmentgazi Mahallesi Mezbaha Sokak üzerinde bulunan Sultan Pazarı Camii, görünüşüyle dikkat çekiyor. İlk bakıldığında depoya benzetilen yapıyı görenler, yaklaştığında cami yazısını görünce şaşkınlık yaşıyor. Hangi tarihte ibadete açıldığı bilinmeyen caminin minaresiyle ahşap direğe asılı hoparlörlerden oluşuyor.
Hatay'dan Sivas'a ticaret yapmak için geldiğini ifade eden Emre Dağlar, prefabrik yapının cami olduğunu öğrenince inanamadığını belirtip, "Hayvan alıp satıyorum. Danişmentgazi Mahallesine geldiğimde camiyi gördüm, dikkatimi çekti. İlk başta cami olduğuna inanamadım. Daha çok prefabrik ev gibi duruyordu. Cami yazısını görünce bakmak istedim, kapısı kilitliydi. Mahalle sakinlerine sorduğumda din görevlisinin kısa süre önce tayin edildiğini söylediler. Yeni din görevlisi de gelmemiş, şu an işlevi yok. Namaz kılacaktım ama nasip olmadı. Daha önce böyle bir camiye denk gelmedim, ilk defa burada gördüm" dedi.
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