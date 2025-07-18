Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

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Adıyaman Belediyesi\'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP\'liler CHP adayına oy verdi
18.07.2025 15:06
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Adıyaman Belediyesi\'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP\'liler CHP adayına oy verdi
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Adıyaman Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi. Seçimde AK Partili ve Yeniden Refah Partili meclis üyelerinin de Bayır'a oy verdi.

Adıyaman Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

UFUK BAYIR 22 OY ALDI

Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Bayır "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

AK PARTİLİ ÜYEDEN CHP ADAYINA AÇIK DESTEK

Seçimde dikkat çeken bir gelişme ise AK Partili meclis üyelerinden Kazım Tanrıverdi'nin CHP'nin adayı Ufuk Bayır'a oy vermesi oldu. Seçim esnasında AK Parti Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, açıkça CHP adayı Bayır'a oy verdiğini meclis kürsüsünden ilan etti.

Daha sonra konuşan AK Parti Meclis Üyelerinden Kazım Tanrıverdi ise, "Ufuk başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Kendisine destek olmak amacıyla oyumu ondan yana kullandım. Ve aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye vurulan prangaların Adıyaman halkına vurulmuş olarak görüyorum, bu nedenle Abdurrahman Tutdere'nin yanındayım. Ve onun emanetçisi olan Ufuk Bayır'ın yanındayım" diye konuştu.

AK PARTİ VE YRP'Lİ MECLİS ÜYELERİ CHP'NİN ADAYINA OY VERDİ

Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu Haber Masası programına katılan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ,"Sayın Tutdere ev hapsindeyken Belediye Meclis grubunda seçimi oldu. Ve bir Yeniden Refah Partili (YRP) bir üye zaten CHP'ye katıldı üyeliğini yaptı. İkinci YRP'li üye de Sayın Ufuk Bayır'a oyunu verdi. Onun dışında da AK Partili, bir belediye meclis üyesi de yine bu haksızlığa, hukuksuzluğa dayanamadı ve yine CHP'nin adayı Ufuk Bayır'a oy verdi" dedi.

Belediyede CHP meclis üye sayısı 18, AK Partili meclis üye sayısı 9, Yeniden Refah meclis üye sayısı ise 2.

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 11361136jJ:
    ne yaparsa yapsın haramzade bademler olmuyor adalet 22 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Belediye meclisi dogru olanini yapmis kayyuma hayir 14 6 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    2 patınin oyununtopla 11eder yine chp seçilir iş show a dönüşmüş 10 2 Yanıtla
  • Arif Binici:
    Adıyaman Belediye Meclis üyelerini tebrik ediyorum 0 0 Yanıtla
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