Görkem Uludoğan Dünya İkincisi Oldu

05.05.2026 21:20
İzmirli karateci Görkem Uludoğan, Polonya'da dünya ikinciliği elde etti. Hedefi birincilik.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan milli karateci Görkem Uludoğan (14), Polonya'da düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Uludoğan, "Başarılarımı dünya birinciliğiyle taçlandırmak istiyorum. Omuzlarımda yıllarca verilen emek, hayaller ve sarsılmaz bir inanç vardı" dedi.

Ödemiş ilçesinde Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Görkem Uludoğan, 8 yaşındayken ailesinin teşvik etmesiyle Budokaido-Kyokushin Karate'ye başladı. Ödemiş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Budokaido Antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile çalışmaya başlayan Uludoğan, 2024 yılında WKB 7'nci Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

2026 Ocak ayında Karabük'te gerçekleştirilen Kyokushin Karete Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Erkek 50 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Uludoğan, 12-15 Şubat 2026 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olarak milli takıma seçildi. Son olarak 25-26 Nisan 2026 tarihinde Polonya Korzenna kentinde düzenlenen Budokaido- Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Uludoğan, şampiyonada dünya ikincisi oldu.

'OMUZLARIMDA YILLARCA VERİLEN EMEK VE SARSILMAZ BİR İNANÇ VARDI'

Uludoğan, "Omuzlarımda yıllarca verilen emek, hayaller ve sarsılmaz bir inanç vardı. Başarılarımı dünya birinciliğiyle taçlandırmak istiyorum. Antrenörüm Mustafa Doğan Turhan benim için sadece bir antrenör değil; yolumu aydınlatan, her düştüğümde kaldıran ve hep yanımda olan bir hocamdı. Bu kupa sadece tatamide kazanılan bir başarı" dedi.

'KENDİ SINIRLARINI ZORLAMAKTAN KORKMADI'

Ödemiş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Budokaido Antrenörü Mustafa Doğan Turhan, "Görkem ile tanışmamız 2020 yılında henüz 8 yaşındayken oldu. Azmi, gayreti ve disiplini ile her geçen aya göre inanılmaz bir gelişim kaydetti. Vücudunun ve performansının bu şekilde çalışmalarımıza tepki vermesi, doğru çalıştığımızın kanıtı oldu. Tekniği mükemmel hale geldi. Çalıştığımız her şeyi sahaya ve salona çok iyi yansıtmaya başlaması ile birlikte kendi sınırlarını zorlamaktan korkmaması, gelişiminin en büyük göstergesiydi ve buna bağlı olarak sporcum Görkem 2026 yılı şubat ayında gerçekleştirilen Budokaido- Kata- Kumite Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak dünya şampiyonasını için milli takıma seçilme başarısını gösterdi. 25-26 Nisan 2026 tarihinde Polonya'nın Korzenna kentinde düzenlenen Budokaido- Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de spora verdiği destekler de öğrencimin başarısına katkı sağladı. Sadece yeteneği ile değil, disiplininle de her gün üzerine koyarak devam ettiği spor hayatında öğrencim Görkem çalışma ahlakı, antrenmanlardaki ciddiyeti ve vazgeçmeyişi maçlardaki başarısının sırrıdır ve Görkem ile çalışmak benim açımdan zevkli ve gurur vericidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
