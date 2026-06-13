Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor - Son Dakika
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Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor
13.06.2026 10:52
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Aydın'da görme engelli Aydın A., kendisine yardımcı olma vaadiyle evine gelen Z.Y. isimli kadının şiddetine maruz kaldığını belirterek mahkemeye başvurdu. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kadının, iddiaya göre çilingirle eve girip kapının kilidini değiştirdiği ve görme engelli adamı kendi evine almadığı ortaya çıktı. Olayın bir haftada 4 kez tekrarlanması üzerine kadın polis ekiplerince evden çıkarılıp karakola götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde; çocukken geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı her iki gözü tamamen görmez olan Aydın A. isimli şahsa ailesi bir apartman dairesi tahsis etti. Burada yaşamını sürdüren ve çeşitli eşya satarak ekmeğini kazanan Aydın A. yaklaşık 3 ay önce Z.Y. isimli kadınla tanıştı. Bir süre sonra Z.Y. isimli kadın görme engelli Aydın A.'ya yardımcı olacağını belirterek yaşadığı eve gelip birlikte yaşamaya başladılar.

EVİNE ALDIĞI KADIN DARBEDİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Aydın A. ile Z.Y.'nin arası açılınca kadın aynı evde yaşadığı Aydın A.'yı iddiaya göre, dövmeye ve öldürmekle tehdit etmeye başladı. Mağdur olduğunu ileri süren Aydın A., kadından gördüğü şiddetin dozu artınca Engelliler Derneği'ne gidip Dernek Başkanı Fatih Özbaş'ın da yardımı ile polise müracaat etti. Şahısların şikayeti üzerine Aydın 1. Aile Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Z.Y adlı kadına bir ay uzaklaştırma kararı verdi.

KENDİ EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Mahkemeden sonra görme engelli olduğu için yavaş yavaş evine gelebilen Aydın A. anahtarı evinin kapısını açmayınca tekrar polise müracaat etti. Eve çilingir vasıtası ile giren polisler Aydın A.'nın evinde Z.Y. adlı kadını görünce kadın Aydın A.'nın şikayeti üzerine tekrar evden alınıp polis merkezine götürüldü.

"UZAKLAŞTIRMA OLMASINA RAĞMEN EVİME GİRİYOR, BENİ ALMIYOR"

Olayın defalarca tekrarlandığını mağdur olduğu gibi can güvenliğinin de bulunmadığını belirten Aydın A. "Beni dövüyor. Ev babama ait, benim yaşadığım eve uzaklaştırması olmasına rağmen her gün çilingirle girip kapının kilidini değiştiriyor. Ben kendi evime giremiyorum. Bugün yine savcılık, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Biz de mahkemedeydik. Tutuklanmayıp salıverildi. Gözle kaş arasında biz eve gelinceye kadar o ne ara çilingir bulup eve girmiş ve kapının kilidini değiştirmiş bilemedik. Biz kendi evimize giremiyoruz. Kadın uzaklaştırması olmasına rağmen benim eve giriyor ve beni içeri almıyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Polis tarafından uzun uğraşlar sonucu evden alınan kadın tekrar mahkemeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şiddet, Güncel, Polis, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor - Son Dakika

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