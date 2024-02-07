Görme engelli aile yangında evsiz kaldı, kaymakamlık desteğiyle ev bulamıyor

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VAN'ın Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan biri görme engelli 3 kişilik ailenin evinde geçen günlerde yangın çıktı. Yıkılmak üzere olan evde büyük hasar meydana geldi. Aile, kaymakamlığın desteği ile geçici olarak misafirhaneye yerleştirilirken, aile kaymakamlık tarafından verilen 5 bin lira kira desteği ile de ev bulamıyor.

Beyüzümü Mahallesi'nde annesi, eşi ile birlikte hayırseverler tarafından verilen evde yaşayan görme engelli Cengiz Kaya (45), eşi ve astım, kalp hastası annesi ile birlikte yaşadığı evde 30 Ocak günü soba borusundan kaynaklı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında zaten oturulacak durumda olmayan ev artık kullanılamaz hale geldi. Gidecekleri yerleri olmayan aile geçici olarak misafirhaneye yerleştirildi. Görme engelli olduğu için çalışamayan Kaya, devletin verdiği ücretle geçimlerini sağladıklarını söyledi. Tuşba Kaymakamlığı tarafından da bir yıllık aylık 5 bin lira kira desteği sözü verilen aile ev bulamadı.

'EV BİR HAYIRSEVER TARAFINDAN VERİLDİ AMA KULLANILACAK HALDE DEĞİLDİ'

Kaya, görme engelli olduğu için ev sahiplerinin kendilerine ev vermediklerini belirterek, "Oturduğumuz ev bir hayırsever tarafından içinde oturalım diye bize verildi. Fakat ev zaten kullanılacak gibi değildi. Evin her tarafından sular akıyor ve duvarlarında çatlaklar vardı. Ev sahibi ev yıkılmak üzere diye bizi çıkartıp evi yıktırmak istiyordu. Fakat gidecek yerimiz olmadığı için yaz aylarına kadar müsaade etmişti. Geçtiğimiz günlerde evde soba borusundan kaynaklı yangın çıktı. Allah'tan hepimiz uyanıktık. Bize bir şey olmadı ama ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Biz devletin desteğiyle geçici olarak misafirhaneye yerleştirildik. Kaymakamlık 5 bin lira kire desteği verecek. Ben görme engelli olduğum için ev sahipleri ev vermek istemiyor. Bu kış gününde çok zor durumdayız. Hayırseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu. (DHA)