Görme engelli aile yangında evsiz kaldı, kaymakamlık desteğiyle ev bulamıyor

VAN'ın Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan biri görme engelli 3 kişilik ailenin evinde geçen günlerde yangın çıktı. Yıkılmak üzere olan evde büyük hasar meydana geldi. Aile, kaymakamlığın desteği ile geçici olarak misafirhaneye yerleştirilirken, aile kaymakamlık tarafından verilen 5 bin lira kira desteği ile de ev bulamıyor.
Beyüzümü Mahallesi'nde annesi, eşi ile birlikte hayırseverler tarafından verilen evde yaşayan görme engelli Cengiz Kaya (45), eşi ve astım, kalp hastası annesi ile birlikte yaşadığı evde 30 Ocak günü soba borusundan kaynaklı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında zaten oturulacak durumda olmayan ev artık kullanılamaz hale geldi. Gidecekleri yerleri olmayan aile geçici olarak misafirhaneye yerleştirildi. Görme engelli olduğu için çalışamayan Kaya, devletin verdiği ücretle geçimlerini sağladıklarını söyledi. Tuşba Kaymakamlığı tarafından da bir yıllık aylık 5 bin lira kira desteği sözü verilen aile ev bulamadı.
'EV BİR HAYIRSEVER TARAFINDAN VERİLDİ AMA KULLANILACAK HALDE DEĞİLDİ'
Kaya, görme engelli olduğu için ev sahiplerinin kendilerine ev vermediklerini belirterek, "Oturduğumuz ev bir hayırsever tarafından içinde oturalım diye bize verildi. Fakat ev zaten kullanılacak gibi değildi. Evin her tarafından sular akıyor ve duvarlarında çatlaklar vardı. Ev sahibi ev yıkılmak üzere diye bizi çıkartıp evi yıktırmak istiyordu. Fakat gidecek yerimiz olmadığı için yaz aylarına kadar müsaade etmişti. Geçtiğimiz günlerde evde soba borusundan kaynaklı yangın çıktı. Allah'tan hepimiz uyanıktık. Bize bir şey olmadı ama ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Biz devletin desteğiyle geçici olarak misafirhaneye yerleştirildik. Kaymakamlık 5 bin lira kire desteği verecek. Ben görme engelli olduğum için ev sahipleri ev vermek istemiyor. Bu kış gününde çok zor durumdayız. Hayırseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu. (DHA)
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Görme engelli aile yangında evsiz kaldı, kaymakamlık desteğiyle ev bulamıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?