Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu - Son Dakika
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Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu

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Almatı\'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu
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Gözlerinin yüzde 90'ını göremeyen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalışan milli halterci Şehmuz Çevik (30), Kazakistan'daki Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda 90 kilo kategorisinde squat, bench ve deadlift toplamında 585 kilogram kaldırdı ve 5 altın madalya topladı. İş çıkışı her gün antrenmana giden Çevik'in yeni hedefi dünya rekoru.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalışan görme engelli milli halterci Şehmuz Çevik (30), uluslararası alanda elde ettiği derecelerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Çevik, son olarak Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 5 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

<a class='keyword-sd' href='/almati/' title='Almatı'>Almatı</a>'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu

4 GÜMÜŞTEN 5 ALTINA

Yüzde 90 görme engelli Şehmuz Çevik, 2013 yılında 21 yaşında haltere başladı. Çevik, 2019'da ilk kez milli takıma çağrılarak Mısır'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldı. 2016 yılında memur olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Çevik, mesaisini tamamladıktan sonra akşam antrenmanlarını yaparak müsabakalara hazırlanmaya devam etti. 2021'de Gürcistan'da dünya 3'üncülüğü ve Avrupa 2'nciliği elde eden Çevik, 2023'te İngiltere'de düzenlenen Dünya Oyunları'nda 3'üncü oldu. 2024 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda squat kategorisinde 205 kilo, bench press kategorisinde 140 kilo ve deadlift kategorisinde 230 kilo olmak üzere toplamda 575 kiloluk kaldırışlarla 4 gümüş madalya kazanarak 2'nci oldu. Çevik, son olarak Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda ise 90 kiloda squat, bench ve deadlift kategorilerinde toplam 585 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu oldu ve 5 altın madalya kazandı. Çevik, Türkiye'de gerçekleştirilen farklı yaş ve kategorilerde katıldığı müsabakalarda ise 10 kez şampiyon oldu.

Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu

EVİNDE DE SPOR SALONU KURDU

Çevik, doğumundan kısa süre sonra ateşli hastalık geçirip görme yetisini kaybettiğini belirterek, güç sporlarına olan ilgisi nedeniyle haltere başladığını söyledi. Başlangıçta amatör olarak halterle ilgilendiğini kaydeden Çevik, "Daha sonra bu spor için kendimi geliştirmeye başladım. Buradaki çalışmalarımdan ötürü evimde de bir spor salonu kurdum kendime. Evde de çalışıyorum. Daha sonra kendimi geliştirdim ve spor hikayem böyle başladı" dedi.

Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu

HEDEFİ DÜNYA REKORU

Bakanlıkta memur olarak çalıştığını ancak antrenmanlarını aksatmadığını ifade eden Çevik, "Sabahları işime gidiyorum. İşten çıkıp antrenmanlara gidiyorum. Bu maraton saat 23.00'e kadar sürüyor. Ailem sakatlanacağım korkusu ile ilk başta biraz karşı çıktı. Ben de kendimi motive ederek, antrenmanlarımı yaptım. Arkadaşlarımız çok iyi yorumlar yaptı. Hatta nazar bile ediyorlar bazen. İş yerinde de şampiyon olarak biliniyorum. Bundan sonraki süreçte bir daha dünya şampiyonluğunu kazanmak ve dünya rekoru kırmak istiyorum. Günlük antrenmanlarımızı biraz daha yoğunlaştırdık. Takımdan umutluyuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Aileler engelli çocuklarına güvensinler" diye konuştu.

Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Almatı'da 585 kilo kaldıran görme engelli Şehmuz Çevik, 5 altınla dünyanın en iyisi oldu - Son Dakika
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