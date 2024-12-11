Görme Engelli Öğrencilerden Rektör Yılmaz\'a Ziyaret

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Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu öğrencileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, senato odasında gerçekleşen görüşmede, Yılmaz, öğrencilerle yakından ilgilenerek, üniversitenin tüm imkanlarının kendilerine açık olduğunu belirtti.

Rektör Yılmaz, öğrencilerin spor tesisleri, yüzme havuzu gibi üniversite olanaklarından ücretsiz yararlanabileceklerini ifade ederek, desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin ardından, Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilere hediye takdim etti.