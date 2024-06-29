Görme engelli öğretmenlerin hakları için düzenleme talebi

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Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ndeki bazı maddelerin yeniden düzenlemesini talep etti.

EGED'den yapılan açıklamada, ilgili kanun teklifinde öğretmenlik için aranacak şartlar arasında "sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak" şartının bulunduğu, bu şartı karşılamak için ilgili raporu almaya çalışan görme engelli öğretmenlerin, ön yargılı hekimlerin olumsuz değerlendirmelerine maruz kaldığı belirtildi.

Kanun teklifindeki "rotasyon" ile ilgili madde ve norm fazlası görme engelli öğretmenlerin idare baskısı sonucu başka bir okulu tercih etmek zorunda bırakılmalarının telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, görme engelli öğretmenlerin norm fazlası olmaları veya rotasyona dahil edilmeleri durumunda resen atamadan istisna tutulmalarına devam edilmesi önerildi.

Kanun teklifinde "yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenlerin Milli Eğitim Akademi tarafından eğitime alınacağı", "ikinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenlerin, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacağı"na ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bildirilen açıklamada, bu maddenin de görme engelli öğretmenlerin, ön yargılı idareciler ve müfettişler tarafından öğretmenlikten uzaklaştırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EGED, görme engelli öğretmenlerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağındaki bu maddelerin gözden geçirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmektedir. Bunun için elde ettiği verilerden ve saha deneyimlerinden oluşan çözüm önerileri raporunu yayınlamış ve ilgili kurumlara sunmuştur. EGED, görme engelli öğretmenlerin eğitim hayatında eşit fırsatlar ve adil şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda yetkilileri göreve çağırmaktadır."