Görme Engellilere Yönelik Din Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı İstanbul\'da Başladı

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi işbirliğiyle düzenlenen "Görme Engellilere Yönelik Din Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Sivil Toplum İşbirliği ve Faydalanıcı Görüşleri Çalıştayı" İstanbul'da başladı.

Sarıyer'deki İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalıştayın açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "2030 Engelsiz Vizyonu"yla tüm engellilerin bütün potansiyellerini en üst düzeyde kullanacakları bir duruma gelmelerini amaçladıklarını söyledi.

Madak, çalıştayın görme engellilerin din hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onların hayat kalitesini arttırmak amacıyla düzenlendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye olarak Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını ifade eden Madak, " Türkiye Yüzyılı'nda, sadece ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanda değil aynı zamanda sosyal, kültürel, eğitim ve insana dair her alanda büyük bir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun gerçekleşmesi için dezavantajlı kardeşlerimiz öncelikli olmak üzere toplumumuzun her kesimine eşit şekilde hizmet etmek, onların mutluluğunu refahını ve huzurunu sağlamak bizlerin öncelikli görevleri arasındadır." dedi.

Görme engellilere yönelik din hizmetlerinin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının da büyük rol oynadığına dikkati çeken Madak, bu kuruluşların ülkede ve dünyanın dört bir yanında engelliler için kabartma Kur'an-ı Kerim, dini kitaplar, sesli kitaplar, Kur'an-ı Kerim, meal ve tefsirler, dini sohbetler, sesli dini soru ve cevaplar gibi hizmetler ulaştırdığını kaydetti.

Madak, bu kuruluşlardan birinin de Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği olduğunu anlatarak, "Bu çalıştayda, görme engelli kardeşlerimizin din hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri ve sivil toplum kuruluşlarının buradaki rolü ve katkısı, faydalanıcı görüşler gibi konular ele alınacak. Bunun sonunda ortak bir yol haritası belirlenecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz ise Allah'ın güzel yarattığı engellilerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin vazifesi olduğunu kaydederek, "Müftülüğün Anadolu ve Avrupa Yakası'nda Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve hafızlık yapmak isteyenlere yönelik sınıfları ve yatılı kuran kursları da var." diye konuştu.

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği üyeleri, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi üyeleri ve STK temsilcilerinin katıldığı çalıştay, çeşitli oturumlarla yarın da devam edecek.