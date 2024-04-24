Görmemek engel değil: Görme engelli müzisyen 48 yıldır sanatını icra ediyor - Son Dakika
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Görmemek engel değil: Görme engelli müzisyen 48 yıldır sanatını icra ediyor

Görme engelli müzisyen Dursun Çimen, 48 yıldır müzikle hayata tutunuyor. İzmir Bornova Körler Okulunda başlayan müzik kariyerini sürdüren Çimen, görmese de müziğiyle herkesi hayran bırakıyor.

24.04.2024 19:15
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Görmese de yaptığı müzikle mutluluklara tanık oluyor

'Görmemek engel değil' dedi 48 yıldır müzikle hayata tutundu

Görme engelli müzisyen 48 yıldır sanatını icra ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde yapılan düğün programına orkestrasıyla birlikte gelen görme engelli müzisyen bir yandan çalıp bir yandan seslendirdiği şarkılarla herkesi kendine hayran bıraktı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Karamanca Mahallesinde müzikle geçimini sağlayan görme engelli Dursun Çimen (54), yaşadığı zorluklara rağmen sanatını icra etmekten vazgeçmiyor. Müzik sektörüne 6 yaşındayken İzmir Bornova Körler Okulunda öğretmenlerinin keşfetmesiyle başlayan ve 48 yıldır sanatını devam ettiren Çimen, sergilediği performansıyla görenleri hayran bırakıyor.

Görmese de hayata müzikle sımsıkı sarıldığını anlatan Dursun Çimen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müziğe 6 yaşımda İzmir Bornova Körler Okulunda başladım. Rahmetli, nur içinde yatsın Şükran Kırıcı öğretmenim, sağ olanlar Mustafa Gençyılmaz ve Kazım Bozkurt çok iyi müzik öğretmenlerimdi. Ben 6 yaşında körler okuluna başladım ve gider gitmez de sağ olsunlar benim müziğe olan yeteneğimi keşfettiler. Ben de o yaşımdan beri hiç ara vermeden müziğe devam ettim. İnşallah daha da edeceğim. Bornova Körler Okulunda 6 yaşından itibaren 11 yıl boyunca 17 yaşıma kadar eğitim aldım ve müzikle hiç alakamı kesmedim. Lise eğitimi için Simav ilçesine geldim ve lisede müzik kolu başkanı ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Arkadaşlarım arasında rahattım sağ olsunlar. Zaten ondan sonra profesyonel olarak düğünlerde sahneye çıkarak bu işe başladım." dedi.

İzmir'den iyi bir eğitim alarak doğup büyüdüğü Simav'a geldiğini anlatan Çimen, "Simav Belediyesi Eynal Kaplıcalarında aralıksız 20 yıl boyunca hiç değişmeden çalıştım. Talihsiz bir deprem olayımız oldu bizim. Hatta şehir dışındaki otellerden çok teklifler aldım ama iş yerimi çok sevdiğim için gidemedim. Arkadaşlarımı da çok seviyordum. Deprem olunca otellerimiz yıkıldı. Ben de düğünlere de gitmeye başladım. Profesyonel olarak düğünlere gidiyorum. Ekstra restoran ve turistik otellerde günü birlik gidip geliyorum. Ekibim var, benim şoförüm ve elemanım var onlarla gidip geliyorum. Görmemek engel değil. Hatta görmemem benim için daha iyi çünkü gördüğüm zaman şurada kaç kişi var gözüm onlara kayar mesleğimi icra ederken dikkatim dağılır. Görmemem benim için avantaj. Allah ömür verdiğince yine devam edeceğim. Bana ulaşmak isteyen olursa zaten beraber olduğumuz kardeşim Ali Osman Sönmez var ona ulaşabilirler veya bana ulaşabilirler zaten genelde beraber gidiyoruz. Bezen de ayrılıyoruz ama zaten bizi bir birimizden bulmanız mümkün. Benim yerim Simav'ın Yeşilova Mahallesi Ali Osman kardeşime de Şaphane Karamanca Mahallesinden ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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