Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı - Son Dakika
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Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı

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Suriye'de bir genci katledip cesedini buldozerle gömen sanık hakkında yürütülen yargılamada mahkeme idam kararı verip aile lehine 3 milyon lira tazminat hükmederken, kararın ardından maktulün annesi duruşma salonunda diz çökerek "Yaşasın Adalet!" diye haykırdı.

Suriye'de bir genci katlettikten sonra cesedini buldozerle gömen sanığın yargılandığı davada mahkeme kararlık hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık hakkında idam cezası verirken, hayatını kaybeden gencin ailesine de 3 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası

ACILI ANNENİN "YAŞASIN ADALET!" HAYKIRIŞI

Kararın açıklanmasının ardından salonda duygusal anlar yaşandı. Mahkemenin idam hükmünü duyan katledilen gencin annesi, yerinden kalkıp diz çökerek "Yaşasın Adalet!" diye haykırdı. Acılı annenin adalet çığlığı duruşma salonundaki herkesi derinden etkiledi.

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    Yorumlar (1)

  • Muharrem Güreli Muharrem Güreli:
    Suriyede bile adalet varmış helal olsun bi bizim ülkede yok bizde adalet sadece kadın ismi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı - Son Dakika
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