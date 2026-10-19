Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'de bir genci katledip cesedini buldozerle gömen sanık hakkında yürütülen yargılamada mahkeme idam kararı verip aile lehine 3 milyon lira tazminat hükmederken, kararın ardından maktulün annesi duruşma salonunda diz çökerek "Yaşasın Adalet!" diye haykırdı.
Suriye'de bir genci katlettikten sonra cesedini buldozerle gömen sanığın yargılandığı davada mahkeme kararlık hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık hakkında idam cezası verirken, hayatını kaybeden gencin ailesine de 3 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.
ACILI ANNENİN "YAŞASIN ADALET!" HAYKIRIŞI
Kararın açıklanmasının ardından salonda duygusal anlar yaşandı. Mahkemenin idam hükmünü duyan katledilen gencin annesi, yerinden kalkıp diz çökerek "Yaşasın Adalet!" diye haykırdı. Acılı annenin adalet çığlığı duruşma salonundaki herkesi derinden etkiledi.
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