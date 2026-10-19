Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası "Yaşasın adalet" diye bağırdı

Suriye'de bir genci katlettikten sonra cesedini buldozerle gömen sanığın yargılandığı davada mahkeme kararlık hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık hakkında idam cezası verirken, hayatını kaybeden gencin ailesine de 3 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

ACILI ANNENİN "YAŞASIN ADALET!" HAYKIRIŞI

Kararın açıklanmasının ardından salonda duygusal anlar yaşandı. Mahkemenin idam hükmünü duyan katledilen gencin annesi, yerinden kalkıp diz çökerek "Yaşasın Adalet!" diye haykırdı. Acılı annenin adalet çığlığı duruşma salonundaki herkesi derinden etkiledi.