Goussainville'de 9. Türk Festivali Coşku Dolu Geçti - Son Dakika
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Goussainville'de 9. Türk Festivali Coşku Dolu Geçti

Goussainville\'de 9. Türk Festivali Coşku Dolu Geçti
31.05.2025 17:39
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Goussainville'de düzenlenen 9. Türk Festivali'nde mehter eşliğinde halk yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kentinde 9. geleneksel Türk Festivali kapsamında mehter takımı eşliğinde yapılan halk yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneğinin organize ettiği 9. geleneksel Türk Festivali devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde katılımcılar, mehter takımı eşliğinde ve ellerinde Türkiye ve Fransa bayraklarıyla halk yürüyüşü kapsamında festival alanına kadar yürüdü.

Kent sakinlerinin evlerinin camlarına çıkarak büyük ilgiyle takip ettiği yürüyüşe, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Batuhan Akçakaya, Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı ve Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, Goussainville Belediye Başkanı Abdelaziz Hamida ve Belediye Başkan Yardımcısı Türk asıllı Melsa Arlak Ceylan ve bölge halkı katıldı.

Türk çocuklarının geleneksel kıyafetler giyerek katılım gösterdiği yürüyüşün ardından festival alanında mehter takımı, program düzenledi.

Festivalde çocuklar horon ve zeybek gibi halk oyunlarını icra etti.

Yarın sona erecek olan festivalde, Türk lezzetlerinin yanı sıra ebru, çini, hat, cam boncuk gibi Türk sanatları tanıtılıyor.

"Mehter Marşı'mızın coşkulu nağmeleriyle hep beraber güzel bir yürüyüş yaptık"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Akçakaya, festivalde yaptığı konuşmada, "Mehter Marşı'mızın coşkulu nağmeleriyle hep beraber güzel bir yürüyüş yaptık." dedi.

Akçakaya, mehteran takımına teşekkür ederek, şehir dışında bulunan Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz'ın selamlarını vatandaşlara iletti.

Türk halkının birlik ve beraberliğini gösteren ve pekiştiren bu tarz etkinliklere katılımı çok değerli bulduklarını belirten Akçakaya, "Muhabbetimizin daim olmasını diliyor, kültürümüzün ve misafirperverliğimizin bu vesilesiyle Fransız dostlarımızla da paylaşılmasını kıymetli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Son olarak başkonsolosluk olarak, vatandaşlarımızın daima yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı Çelebi, festivalin hazırlık aşamasının 6 ayı bulabildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Goussainville Belediye Başkanı Hamida, festivale davetlerinden ötürü organizatörlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin Türk kültürünü tanımaya vesile olduğuna dikkati çekti.

Festivale Ankara'dan katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Cam Boncuk Sanatçısı Kadriye Yorulmaz, AA muhabirine, cam boncuk sanatının 3 bin yıldan daha eski bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Yorulmaz, Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılarda cam boncuktan yapılmış takıların kalıntılarına rastlandığını ifade ederek, Anadolu'da en çok nazar boncuk motifleri ve mavi renkli cam boncuklarının tanındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Goussainville'de 9. Türk Festivali Coşku Dolu Geçti - Son Dakika

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