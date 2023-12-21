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Göynücek'teki fırınlar denetlendi

Göynücek ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın denetimi yapıldı. Denetimlerde, ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, un depoları, malzemelerin sağlığa uygunluğu ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetim sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ve işletmelerin kurallara uyduğu belirlendi.

Göynücek\'teki fırınlar denetlendi
21.12.2023 - 14:42,
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Göynücek ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırın denetimi yaptı.

Ekipler tarafından, ilçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde, ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin sağlığa uygunluğu hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde fırınlarda sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı, her işletmenin kurallar çerçevesinde hareket ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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