Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Hacımahmut köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ile köylere dağıtılan 10 su tankeriyle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?