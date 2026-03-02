Göz Göre Göre Sergisi Açıldı - Son Dakika
Göz Göre Göre Sergisi Açıldı

Göz Göre Göre Sergisi Açıldı
02.03.2026 16:22
Yasin Avcı'nın sergisi, toplumsal sorunlara duyarsızlığı sorguluyor. 8 Mart'a kadar açık.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Avcı'nın çalışmalarının yer aldığı "Göz Göre Göre" afiş sergisi açıldı.

Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışı, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Öztürk ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Grafik sanatçısı ve akademisyen Yasin Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, serginin çağın kronikleşmiş toplumsal sorunlarına karşı gelişen kolektif duyarsızlığı sorgulama amacıyla ortaya çıktığını söyledi.

Sergide küresel ısınma, tüketim kültürü, dijital bağımlılık, yoksulluk ve ifade özgürlüğü gibi konuları ele alan çalışmalara yer verdiğini dile getiren Avcı, "Bütün bunlar hepimizin gözünün önünde gerçekleşiyor. Çoğu zaman bakıyoruz fakat görmüyoruz, görüyoruz ama fark etmiyoruz. Göz Göre Göre sergisi tam da bu çelişkinin üzerine kuruldu." dedi.

"Her afiş, tek ve güçlü bir imge üzerinden kurgulandı"

Avcı, 17 çalışmadan oluşan seride doğrudan anlatımın tercih edilmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bazen açık mesajlar değil eksik bırakılan boşluklar düşündürür. Bu nedenle minimalist ve sembolik bir görsel dil kullandım. Her afiş, tek ve güçlü bir imge üzerinden kurgulandı. Nesnesi, boşluğu ve oran ilişkisi bilinçli bir tasarım tercihi olarak ele alındı. Amaç izleyiciyi edilgen bir bakıştan çıkarıp aktif bir sorgulamaya davet etmekti."

Grafik tasarımı yalnızca estetik bir üretim alanı olarak görmediğini belirten Avcı, tasarımın aynı zamanda bir düşünme biçimi, bir tavır, bazen de bir itiraz olduğunu, sosyal afişin ise bu anlamda doğrudan ve en dürüst ifade alanlarından biri olduğunu aktardı.

Yasin Avcı, serginin izleyicide düşünme ihtiyacı doğurmasını amaçladığına işaret ederek, "Bu sergi, sorunları yalnızca görünür kılmak için yapılmadı. Asıl mesele izleyicinin bakış konforunu biraz olsun sarsabilmek. Çünkü görmenin her zaman fark etmek anlamına gelmediğini düşünüyorum. Tanıklık ise beraberinde sorumluluk getirir." diye konuştu.

İzleyicinin bakış konforu sorgulanıyor

Çağın kronikleşmiş toplumsal sorunlarına karşı gelişen kolektif duyarsızlığın sorgulandığı sergide, doğrudan ve açıklayıcı bir anlatım yerine kavramsal yoğunluğu yüksek, minimalist ve sembolik bir görsel dil öne çıkıyor.

Her afişin tek ve çarpıcı bir imge üzerine kurgulandığı, nesne, boşluk ve oran ilişkisinin bilinçli bir tasarım stratejisi olarak kullanıldığı çalışmalarda, sorunların görünür kılınması ve izleyicinin bakış konforunun sorgulanması amaçlanıyor.

Sosyal afiş tasarımını estetik bir üretim alanının ötesine taşıyan sergi, aynı zamanda eleştirel düşünme pratiği ve toplumsal farkındalık çağrısı niteliği de taşıyor.

Sergi, 8 Mart'a kadar Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

Yasin Avcı, Güncel, Eylül, Sanat, Son Dakika

Göz Göre Göre Sergisi Açıldı

