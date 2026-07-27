GOZNE Gemisi Arıza Yaptı
Ordu'dan Çanakkale'ye giden GOZNE gemisi arızalanarak Türkeli Demir Sahası'na demirledi.
ORDU'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'GOZNE' isimli 130 metrelik kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ünye'den Karabiga'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 'GOZNE' isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-3 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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