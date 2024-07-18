Göztepe-Altay Derbisinde Kaleciye Saldırı Davasında Savcıdan Hapis İstemi - Son Dakika
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Göztepe-Altay Derbisinde Kaleciye Saldırı Davasında Savcıdan Hapis İstemi

Göztepe-Altay Derbisinde Kaleciye Saldırı Davasında Savcıdan Hapis İstemi

İzmir'de oynanan Göztepe-Altay derbi maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı direğiyle saldıran Mehmet Nihat A.'nın yargılandığı davada savcı, sanık için kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

18.07.2024 14:38
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İZMİR'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi karşılaşmasında çıkan olaylarda Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in (31) başına korner bayrağı direğiyle vuran Mehmet Nihat A.'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık için kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istedi.

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı. Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mehmet Nihat A., hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Nihat A., Şubat 2023'te tahliye edildi. Hazırlanan iddianameyi inceleyen İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı vermesi üzerine bu kez dosya bir üst mahkeme konumunda bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İncelemeler sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan yargılamanın kasten yaralama suçundan yapılmasına karar verildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4 Nisan'daki duruşmasında mağdur kaleci Ozan Evrim Özenç, olaylar sırasında sahanın karıştığını, futbolcu arkadaşlarının yanına gittiği sırada başına darbe aldığını ve bayıldığını söyledi. Başına 5 dikiş atıldığını belirten Özenç, "Görüntüleri sonra izledim. Olayın nasıl geliştiğini görmedim. Şikayetçi değilim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaayı hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için süre verilmesi kararı alarak duruşmayı erteledi.

SANIK AVUKATI SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Davanın 6'ncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Nihat A. ve mağdur kaleci Ozan Evrim Özenç katılmazken, sanık avukatı Reyhan Aksu salondaki yerini aldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mehmet Nihat A. hakkında, kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık avukatı Aksu, savunma için süre istedi. Mahkeme başkanı, Aksu'nun bu talebini yerinde bulup, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göztepe-Altay Derbisinde Kaleciye Saldırı Davasında Savcıdan Hapis İstemi - Son Dakika

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