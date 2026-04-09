Göztepe, Galatasaray'a Yenilerek Avrupa Yolunda Zorlandı

Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının doldurduğu mücadelede Göztepe, ilk 20 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda Juan'la farkı 1'e indiren İzmir temsilcisi, baskı kurduğu anlarda Janderson'un kaçırdığı inanılmaz golle şansını değerlendiremedi. Maçın 59'uncu dakikasında Brezilyalı Juan'ın pasıyla bomboş pozisyonda kalan Janderson, topu auta yolladı. Bu pozisyon, ligde gol olmayan şutlar arasında en yüksek beklenen gol değeri olan 0.95 ile kayıtlara geçti.

Maçın 75'inci dakikasında üçüncü golü de kalesinde gören Göztepe, Avrupa yarışında Beşiktaş'la farkı azaltma fırsatını kaçırdı. Galatasaray önündeki yenilgi serisi 9 maça çıktı. Göztepe, 2017'den beri oynadığı 14 maçta Galatasaray'ı sadece 1 kez yendi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda gereğinden fazla saygı gösterdiklerini belirterek, Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Maç öncesi Göztepe taraftarlarının açtığı, Karşıyaka ile dayanışmayı simgeleyen pankart alkış aldı.