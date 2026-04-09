Göztepe, Galatasaray'a Yenilerek Avrupa Yolunda Zorlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Galatasaray'a Yenilerek Avrupa Yolunda Zorlandı

09.04.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Galatasaray'a 3-1 yenilerek ligdeki galibiyet hasretini sürdürüyor. İkinci yarıda farkı 1'e indiren Göztepe, büyük bir fırsatı değerlendirerek maçta şansını kaybetti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının Avrupa hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının doldurduğu mücadelede Göztepe, ilk 20 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda Juan'la farkı 1'e indiren İzmir temsilcisi, baskı kurduğu anlarda Janderson'un kaçırdığı inanılmaz golle şansını değerlendiremedi. Maçın 59'uncu dakikasında Brezilyalı Juan'ın pasıyla bomboş pozisyonda kalan Janderson, topu auta yolladı. Bu pozisyon, ligde gol olmayan şutlar arasında en yüksek beklenen gol değeri olan 0.95 ile kayıtlara geçti.

Maçın 75'inci dakikasında üçüncü golü de kalesinde gören Göztepe, Avrupa yarışında Beşiktaş'la farkı azaltma fırsatını kaçırdı. Galatasaray önündeki yenilgi serisi 9 maça çıktı. Göztepe, 2017'den beri oynadığı 14 maçta Galatasaray'ı sadece 1 kez yendi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda gereğinden fazla saygı gösterdiklerini belirterek, Avrupa hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Maç öncesi Göztepe taraftarlarının açtığı, Karşıyaka ile dayanışmayı simgeleyen pankart alkış aldı.

Galatasaray, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:02:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.