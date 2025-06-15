Göztepe'nin 100. Yılında Gökyüzü Sarı-Kırmızı - Son Dakika
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Göztepe'nin 100. Yılında Gökyüzü Sarı-Kırmızı

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15.06.2025 10:32  Güncelleme: 12:04
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Göztepe\'nin 100. Yılında Gökyüzü Sarı-Kırmızı
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İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe’nin 100. yılı, coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile kutlamalara katılarak coşkuya ortak oldu. Tugay, “Göztepe’nin 1925’ten 2025’e, 100 yıllık şanlı bir tarihi, inanılmaz hikâyelerle dolu bir geçmişi var. Bu geçmişin 100. yılında böyle bir ana şahitlik yapmak gurur verici” dedi.

(İZMİR) - İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 100. yılı, coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile kutlamalara katılarak, coşkuya ortak oldu. Tugay, "Göztepe'nin 1925'ten 2025'e, 100 yıllık şanlı bir tarihi, inanılmaz hikayelerle dolu bir geçmişi var. Bu geçmişin 100. yılında böyle bir ana şahitlik yapmak gurur verici" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Göztepe Spor Kulübü'nün 100. yıl kutlamalarına katıldı.

Kutlamaların adresi, Güzelyalı Köprüsü adıyla da bilinen Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Üstgeçidi bölgesi oldu. Üçkuyular İskelesi'nden kalkan tekneler de kutlamaların olduğu alana demir attı.

Kutlamalarda, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yer aldı. Başkan Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve 1967'de oynanan Atletico Madrid-Göztepe maçında galibiyet kazanan ve efsane kadronun hayatta kalan tek futbolcusu olan Ceyhan Yazar ile sohbet etti.

"Büyük başarılar yakışır"

Kentin köklü spor kulübünün 100. yılına ilişkin konuşan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir, inanılmaz bir şehir. Çok değerli bir şehir. Benim için dünyada hiçbir yerle değiştirilemeyecek kadar kıymetli bir şehir. Bu şehrin marka değerleri var. Göztepe de o değerlerden biri. 1925'ten 2025'e, 100 yıllık şanlı bir tarihi, inanılmaz hikayelerle dolu bir geçmişi var. Bu geçmişin 100. yılında böyle bir ana şahitlik yapmak sadece gurur hissettirebilir. Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmir Spor, Buca Spor, bütün takımlarımız da böyle. İzmir, Türkiye'nin bir mücevheri ve bu mücevherin üzerindeki nişanelerden birisi Göztepe. Göztepe'ye gönül vermiş, Göztepe'nin kıymetini bilen herkesi yürekten kutluyorum. 100 yıl önemli bir süre. Dünyada çok az kurum 100 yıllık geçmişe sahiptir. Böyle değerlere önümüzdeki yıllarda büyük başarılar yakışır. Kulübe gönül vermiş insanlarla bu başarıyı yakalayacaklarına hiç kuşkum yok."

Meşale ve havai fişek gösterisi

Göztepe Sahili şeridi boyunca bir kilometrelik alana yayılan kutlamalarda sık sık marşlar ve Göztepe ile özdeşleşen şarkılar çalınırken, gecenin en etkileyici anı ise meşale ve havai fişek gösterisi oldu. Meşaleler ve havai fişekler İzmir'i aydınlattı, gökyüzü sarı-kırmızıya büründü. Kutlamalar, DJ performansları ve ışık gösterileri ile devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Göztepe'nin 100. Yılında Gökyüzü Sarı-Kırmızı - Son Dakika

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