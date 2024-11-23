Graham'dan UCM'ye yaptırım tehdidi - Son Dakika
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Graham'dan UCM'ye yaptırım tehdidi

Cumhuriyetçi Senatör Graham, UCM'nin Netanyahu için tutuklama emrine uyan ülkeleri yaptırımla tehdit etti.

23.11.2024 19:46
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NEW ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyacağını açıklayan ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit etti.

South Caroline Senatörü Graham, UCM'nin tutuklama kararına ilişkin Fox News kanalına konuştu.

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile ABD Kongresi'nde bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğunu belirten Graham, "İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için mümkün olan en kısa sürede yasanın geçmesi için çalışıyorum." dedi.

Graham, söz konusu tasarının ABD'nin müttefiklerini de kapsayacağını dile getirerek, "Yani Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, eğer herhangi bir müttefik UCM'ye yardım etmeye çalışırsa, yaptırıma tabi tutacağız." tehdidinde bulundu.

Sunucunun, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, UCM'nin tutuklama kararı sonrası herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmasının cezasının ne olması gerektiği sorusu üzerine Graham, "Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Graham, Birleşmiş Milletlerde (BM) İsrail'i kınayan kararların sayısının tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu da belirterek, BM'nin "antisemitik bir kurum" olduğunu öne sürdü.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

Graham, X sosyal medya hesabından aynı gün yaptığı paylaşımda, UCM'yi "tehlikeli bir şaka" olarak niteleyerek "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Kanada'nın, UCM'nin "kurucu üyelerinden" biri olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız." demişti. Trudeau, herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Lindsey Graham, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graham'dan UCM'ye yaptırım tehdidi - Son Dakika

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