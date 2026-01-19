72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri davasında, 3 sanığa beraat, 3 sanığa ise iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilmesi ailelerin tepkisine yol açtı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yapıldığı 1993'te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Osman Bulut, Mehmet Salih Alkayış ve Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıklar Yusuf Gül, Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş ise beraat etti.

AİLELER İSYAN ETTİ

Aileler, karara gözyaşları içinde tepki gösterdi. Depremde tur rehberi oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne Rüsiye Öz, şöyle konuştu: "Verdikleri karara lanet olsun. Hiç mi acımaları yok? Hiç mi kalpleri sızlamıyor? Beraat veriyorlar. Biz çocuklarımızı toprağa verdik. Onlar dolaşacak, yiyecek, içecek. Yazıklar olsun. İnşallah bizim canımız yandığı gibi onlarında canı yanar. İnşallah bizim ağladığımız gibi onların anaları da ağlar. 3 yıldır sürünüyoruz.

Verecekleri kararı 4 gözle beklerken ne gibi karar verdiler. 30 yaşında bir evladı toprağın altına vermişim. Ben 57 yaşındayım geri kalan ömrümü oğluma adamışım, oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ayaklarım tuttuğu süre, mahkeme kapısında gebersem bile adalet yerini bulana kadar ben bırakmayacağım. Canımız yanıyor, daha da canımızı yakmaya çalışıyorlar. Yeter artık."

"BU DAVA BURADA BİTMEYECEK"

Enkazda tur rehberi kızı Müzeyyen'i kaybeden Özlem Gökçen, "Kararları zaten belliydi. Evladımın en büyük hayali şu kokartını boynuna takmaktı, onların yüzünden kokartını boynuna takamadı. Bu kokart benim boynumda değil evladımın boynunda olması lazımdı. Yanına gelince ne diyeceğim? Olmadı gene başaramadık" diye konuştu.

Depremde tur rehberi oğlu Umut Ulaş'ı kaybeden baba Ali Ekber Tan da "O katliamcılara, o suçlulara bir mesaj vereyim. Bu dava bitmedi, burada bitmeyecek. Bu daha başlangıç, öyle rahat huzurlu uyumasınlar. Biz asla bu mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Adıyaman'da bir dakika daha kalmayacağız. Adaletleri batsın. Bitmedi devam" dedi.

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı da, "20 dakikalık kararın Türkçesi, bu kararın yargıçların kafalarında daha önceden mevcut olduğu halde bu duruşmaya girdikleridir. Adıyaman'da işimiz bitti; bundan sonra istinaf ve Yargıtay aşamaları olacak" ifadesini kullandı.