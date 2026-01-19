72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti

72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti
19.01.2026 19:26  Güncelleme: 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasında mahkeme, 3 sanığa iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verirken, diğer 3 sanığı beraat ettirdi. Karara tepki gösteren aileler, "Verdikleri karara lanet olsun. Hiç mi acımaları yok? Hiç mi kalpleri sızlamıyor?" diyerek isyan etti.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri davasında, 3 sanığa beraat, 3 sanığa ise iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilmesi ailelerin tepkisine yol açtı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yapıldığı 1993'te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Osman Bulut, Mehmet Salih Alkayış ve Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıklar Yusuf Gül, Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş ise beraat etti.

AİLELER İSYAN ETTİ

Aileler, karara gözyaşları içinde tepki gösterdi. Depremde tur rehberi oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne Rüsiye Öz, şöyle konuştu: "Verdikleri karara lanet olsun. Hiç mi acımaları yok? Hiç mi kalpleri sızlamıyor? Beraat veriyorlar. Biz çocuklarımızı toprağa verdik. Onlar dolaşacak, yiyecek, içecek. Yazıklar olsun. İnşallah bizim canımız yandığı gibi onlarında canı yanar. İnşallah bizim ağladığımız gibi onların anaları da ağlar. 3 yıldır sürünüyoruz.

Verecekleri kararı 4 gözle beklerken ne gibi karar verdiler. 30 yaşında bir evladı toprağın altına vermişim. Ben 57 yaşındayım geri kalan ömrümü oğluma adamışım, oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ayaklarım tuttuğu süre, mahkeme kapısında gebersem bile adalet yerini bulana kadar ben bırakmayacağım. Canımız yanıyor, daha da canımızı yakmaya çalışıyorlar. Yeter artık."

"BU DAVA BURADA BİTMEYECEK"

Enkazda tur rehberi kızı Müzeyyen'i kaybeden Özlem Gökçen, "Kararları zaten belliydi. Evladımın en büyük hayali şu kokartını boynuna takmaktı, onların yüzünden kokartını boynuna takamadı. Bu kokart benim boynumda değil evladımın boynunda olması lazımdı. Yanına gelince ne diyeceğim? Olmadı gene başaramadık" diye konuştu.

Depremde tur rehberi oğlu Umut Ulaş'ı kaybeden baba Ali Ekber Tan da "O katliamcılara, o suçlulara bir mesaj vereyim. Bu dava bitmedi, burada bitmeyecek. Bu daha başlangıç, öyle rahat huzurlu uyumasınlar. Biz asla bu mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Adıyaman'da bir dakika daha kalmayacağız. Adaletleri batsın. Bitmedi devam" dedi.

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı da, "20 dakikalık kararın Türkçesi, bu kararın yargıçların kafalarında daha önceden mevcut olduğu halde bu duruşmaya girdikleridir. Adıyaman'da işimiz bitti; bundan sonra istinaf ve Yargıtay aşamaları olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Mahkeme, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan’a destek Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:24:54. #7.11#
SON DAKİKA: 72 kişiye mezar olan davada 3 sanığa beraat! Aileler isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.