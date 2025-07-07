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Grand Kartal Otel Duruşması

Grand Kartal Otel Duruşması
07.07.2025 22:59
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Tutuklu sanık Bünyamin Bal, denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu savundu.

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİ'

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal'ın savunması alındı. Bal, otelin turizm belgesi olduğu için İl Özel İdaresi'nin denetim yetkisi olmadığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkili olduğunu ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yazıda bana sorgulama izni verilmedi. Elimde olan bir şey değil. İddianameyi bilirkişi raporlarını, yönetmelikleri, mevzuatı okudum. Yaptığım incelemelere göre İl Özel İdaresi'nin yangınla ilgili bir teşkilatı yoktur. Türkiye'de hiçbir yerde yoktur. İçişleri Bakanlığı teşkilat şemasında İtfaiye Müdürlüğü yoktur. İsteseniz de kuramazsınız. Bu yüzden 1- İl Özel İdaresi'nin yetki alanı değildir. 2- O yüzden itfaiyeden belge alınır. 3- yangın denetimi yapacağına dair bir durum yoktur. Otel işletmeciliğinde, yapımında her süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı görev alır. Denetimin her aşamasında bu mevzuat çıkartma kabiliyetine sahip kurum tarafından yapılmalıdır. 2017 yılında yapılan değişiklikle tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır deniyor. Grand Kartal Otel'in faal bir otel olduğunu düşünürsek tamamlanan yatırımın fikir projelerine, iş yeri açma ruhsatı veya işyeri belgesi başvurusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetler. Mevzuat sadece denetim sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'SUÇUM NEDİR VALLAHİ BİLLAHİ BİLMİYORUM'

Yangın faciasında kendisinin bir kusuru olmadığını ifade eden Bal, "Mevzuat uyarınca Grand Kartal, 3 yıldızlı bir otel olup değerlendirme formuna tabi olduğu 176 ve 179 sayılı maddelerde puanlamalara yer verilmektedir. Başka otellerde yangın denetimi yapıldığı ve itfaiye müdürlüğüyle yazışmalar yaptığı yer almaktadır. Bu da bakanlığın denetimi yaptığını göstermektedir. İl Özel İdaresinin nelere bakacağı, ne sıklıkla denetleneceği ortaya konulmamış ve düzenlenmemiştir. Kuramayacağı bir teşkilatla İl Özel İdare yangın denetimi yapamaz. Suçum nedir vallahi billahi bilmiyorum 5 aydır tutukluyum. Oteli denetleyen personel ben değilim. Otel yangınıyla ilgili şahsıma sunulmuş hiçbir aksaklık, kusur yoktur. Benimle illiyet bağını anlamış değilim. Üst makamlardan gelmiş bir talimat yoktur, dolayısıyla kusurum yoktur" dedi.

Oteli denetleme görevinin bulunmadığını söyleyen sanık Bal, "Bana görev verilmemiştir. Hiçbir ruhsat işleminde bulunmadım, hiçbir denetimde bulunmadım, Ruhsat Denetleme Müdürlüğünden tarafıma yazı gelmemiştir. Yangın denetimi yapmak görevim değildir. Hiçbir evrakta imzam da yoktur. Dolayısıyla bağım yoktur. Olur verdiğimiz komisyonlar, yıllık planda müdürlerin şu personelle şu denetimleri yapacağız planlaması gibidir. Ben yangından sonra arkadaşların yanına gittim, sordum. Otelle ilgili denetleme görevimiz var mı diye sordum. Müdüre hanım denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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