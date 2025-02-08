Grand Kartal Oteli Kaçak Değil

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(ANKARA)- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli'nin kaçak olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli'nin kaçak oludğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan 'Grand Kartal Otel Kaçak' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."