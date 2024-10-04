Grip Aşısı Eczanelerde Yeterli Miktarda Bulundu - Son Dakika
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Grip Aşısı Eczanelerde Yeterli Miktarda Bulundu

TEİS, grip aşılarının eczanelerde yeterli olduğunu ve SGK'nın belirli gruplara karşılandığını bildirdi.

04.10.2024 12:16
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), sonbaharın gelmesiyle hızla yayılan grip salgınına karşı en etkili korunma yöntemlerinden grip aşılarının, eczanelerde yeterli miktarda bulunduğunu bildirdi.

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından grip aşısının bedelinin yalnızca belirli risk gruplarındaki hastalar için karşılandığına işaret edilerek, piyasada bulunan üç farklı grip aşısının SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığı belirtildi.

Piyasa fiyatları 558,99 lira ile 543,64 lira arasında değişen aşıların etkinliklerinde herhangi bir fark bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Eczanelerimize grip aşıları yeteri miktarda gelmiştir. SGK, grip aşısını yalnızca 65 yaş üstü bireyler, huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalıkları bulunan kişiler için karşılayacak." ifadeleri kullanıldı.

"Her yıl aşılanarak grip vakalarının önüne geçmek mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, gribin her yıl milyonlarca insanı etkileyen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen gribin, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösterdiğine işaret eden Saydan, "Grip virüsü, damlacık yoluyla (öksürük, konuşma vb.) bulaşır ancak kontamine olmuş eşyalar üzerinden de bulaşabilmektedir. Grip aşıları, modern tıbbın sunduğu en etkili, en güvenli ve düşük maliyetli koruyucu tıbbi uygulamalardan biridir. Her yıl aşılanarak grip vakalarının önüne geçmek ve binlerce ölümün önlenmesini sağlamak mümkündür." bilgisini verdi.

Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, grip virüslerinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan 3 ila 5 milyonunun ciddi vakaya dönüştüğünü, 300 ila 650 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Grip virüsü sürekli mutasyon geçirdiğinden her yıl yeni aşı geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Saydan, şu ifadeleri kullandı:

"Grip aşısının içeriği, DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerine göre geliştiriliyor ve her yıl yenileniyor. Dolayısıyla aşı yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilgilere göre, ülkemize toplam 3,5 milyon doz grip aşısı tedarik edilmiş olup, ihtiyaç duyulması halinde ek sevkiyat yapılacaktır. İlk etapta 2,5 milyon doz aşı eczanelerimize dağıtılmak üzere depolara gönderilmiştir."

Kaynak: AA

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