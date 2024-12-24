Grönland Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika
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Grönland Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın ada ile ilgili açıklamalarını reddederek, 'satılık değiliz' dedi.

24.12.2024 11:09
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OSLO, 24 Aralık (Xinhua) -- Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın Başbakanı Mute Egede, Donald Trump'ın Grönland'ın ABD mülkiyetinde olması gerektiğine dair açıklamalarının ardından adanın satılık olmadığını söyledi.

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Grönland'ın ABD'nin mülkiyetinde olmasının mutlak bir zorunluluk olduğunu ifade etmişti. Trump, 2019 yılında ABD başkanlığının ilk döneminde de benzer yorumlarda bulunmuştu.

Danimarka merkezli yayın kuruluşu DR'ye pazartesi günü yazılı bir açıklama yapan Egede, "Biz satılık değiliz, hiçbir zaman da satılık olmayacağız. Grönland bizimdir. Özgürlük için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybedemeyiz" dedi.

ABD'nin Grönland'ı mülkiyetine alması fikrini redderen Egede, ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya istekli olduklarını da vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Ofisi tarafından DR'ye gönderilen yazılı açıklamada ise "Grönland Başbakanı Mute Egede'nin Grönland'ın satılık olmadığı ancak işbirliğine açık olduğu yönündeki açıklamalarından ayrı başka bir yorumlarının olmadığı" ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Grönland Başbakanı'ndan Trump'a Yanıt - Son Dakika

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